Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur sprawiło, że wielu przedsiębiorców zaczęło korzystać z bezpłatnej Aplikacji Podatnika udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Dla części firm było to pierwsze zetknięcie z KSeF i naturalny wybór na początek.

Jednak wraz z rosnącą liczbą wystawianych dokumentów coraz więcej przedsiębiorców dochodzi do wniosku, że samo połączenie z KSeF to za mało.

W codziennej pracy liczy się przede wszystkim wygoda, oszczędność czasu i możliwość wykonania wszystkich czynności w jednym miejscu. Właśnie z myślą o takim sposobie pracy powstało Fakturowo.pl – system, który pozwala nie tylko wystawiać faktury, ale również wysyłać je do KSeF, pobierać faktury kosztowe, prowadzić ewidencję kosztów, kontrolować płatności oraz generować raporty i pliki JPK bez konieczności korzystania z kilku różnych programów.

Aplikacja Podatnika spełnia swoje zadanie…

Nie można odmówić Aplikacji Podatnika jednej zalety – jest bezpłatna i pozwala komunikować się z KSeF. Dla osób, które wystawiają pojedyncze faktury sporadycznie, może być wystarczającym rozwiązaniem.

Problem pojawia się wtedy, gdy firma wystawia kilkadziesiąt lub kilkaset faktur miesięcznie. Wówczas przedsiębiorca zaczyna dostrzegać, że samo wysłanie dokumentu do KSeF to zaledwie niewielki fragment całego procesu.

Przed wystawieniem faktury trzeba przygotować dane kontrahenta, wybrać produkty lub usługi, obliczyć podatki, zapisać dokument, a po wysyłce często jeszcze sprawdzić status, wysłać fakturę klientowi, oznaczyć ją jako opłaconą czy uwzględnić w raportach księgowych.

Praca w kilku programach oznacza więcej obowiązków

W wielu firmach wygląda to następująco:

najpierw faktura jest przygotowywana w jednym programie, następnie eksportowana do pliku XML, później przesyłana do KSeF przez Aplikację Podatnika, a na końcu przedsiębiorca wraca do swojego programu, aby odnotować numer KSeF, status dokumentu lub płatność.

Każdy dodatkowy krok oznacza kolejne kliknięcia oraz większe ryzyko pomyłki.

Nie chodzi wyłącznie o czas. Im więcej systemów bierze udział w obiegu dokumentów, tym trudniej zachować porządek i kontrolę nad całą dokumentacją.

Zintegrowany system upraszcza codzienną pracę

Coraz więcej przedsiębiorców wybiera rozwiązania, które pozwalają wykonać wszystkie czynności z jednego miejsca.

Zintegrowany system umożliwia:

wystawianie faktur,

wysyłanie ich bezpośrednio do KSeF,

pobieranie faktur kosztowych z KSeF,

przechowywanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu,

prowadzenie ewidencji kosztów,

generowanie raportów i plików JPK,

kontrolowanie płatności.

Dzięki temu przedsiębiorca nie musi zastanawiać się, w którym programie znajduje się dany dokument ani czy został już wysłany do KSeF.

Mniej ręcznej pracy, mniej błędów

Jednym z największych problemów przy korzystaniu z kilku różnych narzędzi jest konieczność wielokrotnego wykonywania tych samych czynności.

Przepisywanie danych kontrahentów, importowanie i eksportowanie plików XML czy ręczne sprawdzanie statusów dokumentów zajmuje czas, który można przeznaczyć na prowadzenie firmy.

Automatyzacja wielu tych czynności nie tylko przyspiesza pracę, ale również ogranicza liczbę błędów wynikających z ludzkiej pomyłki.

Liczy się nie tylko KSeF

Przedsiębiorcy coraz częściej zauważają, że program do fakturowania powinien być centrum zarządzania dokumentami firmy, a nie jedynie narzędziem do komunikacji z KSeF.

Nowoczesne rozwiązania pozwalają obsługiwać sprzedaż, zakupy, płatności oraz raporty z poziomu jednego panelu. Dzięki temu wszystkie informacje są zawsze dostępne w jednym miejscu.

Dlaczego wielu użytkowników wybiera Fakturowo.pl?

Jednym z przykładów takiego rozwiązania jest Fakturowo.pl. System umożliwia nie tylko wystawianie faktur, ale również ich bezpośrednią wysyłkę do KSeF oraz pobieranie dokumentów kosztowych bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji.

W praktyce użytkownik może:

wystawiać faktury i natychmiast przesyłać je do KSeF,

pobierać faktury zakupowe z KSeF,

prowadzić ewidencję kosztów,

generować pliki JPK i raporty,

kontrolować płatności,

archiwizować wszystkie dokumenty w jednym miejscu.

Dużą zaletą jest również prosty model cenowy. Korzystanie z pełnej obsługi KSeF dostępne jest już od 15 zł miesięcznie, 60 zł za 6 miesięcy lub 100 zł za 12 miesięcy, dzięki czemu nawet niewielkie firmy mogą korzystać z rozwiązania, które znacząco usprawnia codzienną pracę.

Podsumowanie

Sama możliwość połączenia z KSeF przestała być dziś najważniejszym kryterium wyboru programu do fakturowania. Przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim narzędzia, które pozwoli im wykonywać wszystkie codzienne czynności w jednym miejscu.

To właśnie dlatego coraz więcej firm odchodzi od korzystania wyłącznie z Aplikacji Podatnika na rzecz zintegrowanych systemów takich jak Fakturowo.pl. Mniej przełączania między programami, mniej ręcznej pracy i większa kontrola nad dokumentami sprawiają, że obsługa KSeF staje się prostsza, szybsza i wygodniejsza.

Więcej informacji znajduje się na stronie: Fakturowo.pl