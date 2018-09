Dlaczego zagraniczni klienci nie zaglądają do polskich e-sklepów?

W świecie handlu od dawna nie ma już granic. Wiele polskich e-sklepów ma jednak wciąż obawy przed otworzeniem się na sprzedaż zagraniczną. Polski nie znajdziemy w pierwszej dwudziestce krajów najczęściej wybieranych przez kupujących, także tych z Europy – wynika z badania przeprowadzonego przez PayPal i Ipsos. Tylko w kilku badanych państwach polskie e-sklepy znalazły się wyżej w zestawieniu pod kątem popularności: Niemcy (#9), Czechy (#5), Irlandia (#9) oraz Węgry (#9).

Co jest kluczem do przyciągnięcia zagranicznych konsumentów? Na podstawie wyników badania dotyczącego potrzeb oraz obaw międzynarodowych klientów, PayPal przygotował listę praktycznych wskazówek, które mogą pomóc polskim sprzedawcom odpowiedzieć na to pytanie.

Rosnący trend transgranicznych e-zakupów

Około 55 proc. przebadanych e-konsumentów z 31 państw deklaruje, że robi zakupy w zagranicznych e-sklepach. Najpopularniejsze produkty, które interesują ich w tym kontekście to: ubrania i buty (68 proc.), elektronika (53 proc.) oraz zabawki (53 proc.).

Coraz więcej zakupów dokonujemy za pomocą urządzeń mobilnych. W niektórych krajach zamówienia składane za pośrednictwem telefonu czy tabletu stanowią już niemal połowę wartości wszystkich transakcji online. Przykładem mogą być Chiny (53 proc.), Indie (48 proc.), czy Stany Zjednoczone (45 proc.). W Polsce to jej jedna czwarta. Ogólna wartość mobilnych zakupów w badanych krajach stanowi 32 proc. wszystkich płatności online. Większość konsumentów wciąż zamawia za pomocą urządzeń stacjonarnych, zwłaszcza w Europie Wschodniej i Centralnej: od Rosji (65 proc.), przez Polskę (73 proc.), a kończąc na Czechach (aż 76 proc.).

W świecie zakupów transgranicznych Polacy najczęściej wybierają ubrania, buty i akcesoria odzieżowe (60 proc.), zabawki i akcesoria hobbystyczne (50 proc.), biżuterię i zegarki (50 proc.). W badanych krajach konsumenci mają nieco inne preferencje. Ubrania, buty i akcesoria odzieżowe są wciąż na pierwszym miejscu (68 proc.), ale kupujący są zainteresowani również elektroniką, komputerami, tabletami, urządzeniami mobilnymi i peryferyjnymi (53 proc.), a także zabawkami oraz akcesoriami hobbystycznymi (53 proc.).

Co i gdzie sprzedają Polacy? Według danych PayPal, najwięcej wydaje się na towary od polskich sprzedawców w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii. Zagraniczni klienci najczęściej zainteresowani są częściami samochodowymi, muzyką/filmami, modą, grami oraz sprzętem sportowym.

Co przekona zagranicznych konsumentów do zakupów w polskich e-sklepach?

1. Różne opcje płatności

Trzech z czterech badanych kupujących w sieci wolałoby mieć możliwość opłacenia swojego zamówienia w ich lokalnej walucie (76 proc.), podczas gdy sześciu z dziesięciu (62 proc.) sprawdza kursy walut przed złożeniem zamówienia. Zaoferowanie płatności za pośrednictwem zaufanych platform, takich jak PayPal, może pomóc w dotarciu do tej grupy, umożliwiając zarówno konsumentom, jak i sprzedającym transakcje w ponad 100 różnych walutach.

2. Dostępność strony internetowej w różnych językach

Wśród kupujących online 57 proc. badanych zadeklarowało, że nie czuje się komfortowo w sklepach, które nie mają strony dostępnej w ich języku. Na rozwiniętych rynkach, takich jak USA czy Wielka Brytania, konsumenci lubią robić zakupy u globalnych gigantów, albo właśnie w e-sklepach, które mają lokalną wersję strony. To dobry powód, aby zacząć mówić językiem potencjalnych klientów – albo przynajmniej zainwestować w tłumaczenie materiałów na język angielski. Słaba jakość warstwy językowej sklepu może bardzo łatwo popsuć wrażenia z wizyty.

3. Poczucie bezpieczeństwa

Podczas wybierania metody płatności jej bezpieczeństwo jest ważne dla 44 proc. międzynarodowych konsumentów. Ankietowani klienci zaznaczyli, że główną obawą, która powstrzymuje ich przed zakupami z zagranicznych sklepów, jest strach czy przesyłka do nich dotrze (24 proc.) oraz kłopoty związane z ewentualnymi zwrotami (22 proc.). W takich przypadkach warto korzystać z zaufanej metody płatności.

4. Konkurencyjne ceny

Najważniejszą sprawą dla większości (72 proc.) kupujących za granicą konsumentów z badanych rynków są atrakcyjne ceny. Sprzedawcy, którzy będą konkurować cenowo lub zaoferują rabaty, mają większą szansę na osiągnięcie globalnego sukcesu. Konsumenci patrzą na ceny całościowo – 25 proc. z nich przyznaje, że wysokie koszty przesyłki zniechęciłyby ich do kupowania za granicą, podczas gdy 24 proc. wyraża podobne obawy w stosunku do opłat celnych czy podatków. Przejrzyste pokazanie wszystkich kosztów związanych z zamówieniem zwiększa szansę na konwersję.

5. Unikalność asortymentu

Inne, najczęściej wymieniane przyczyny zakupów za granicą to dostępność towarów, które trudno znaleźć w kraju klienta (48 proc.) lub możliwość odkrywania nowych i interesujących produktów (34 proc.). Ponad połowa konsumentów robiących zakupy w Norwegii, Meksyku, Irlandii czy Kanadzie szuka tam produktów niedostępnych lokalnie. W Czechach, Izraelu czy Brazylii robią tak cztery na dziesięć osób. Sprzedawcy, którzy oferują unikalne towary i ułatwiają ich wyszukiwanie, m.in. dzięki przemyślanej strategii SEO, będą o krok przed konkurencją.

O badaniu PayPal & Ipsos 2018 Cross-border Consumer Research

Na zlecenie PayPal Ipsos przeprowadził wywiady z reprezentatywną próbą ok. 1000-2000 dorosłych osób w zależności od kraju (w sumie 34 052), w wieku co najmniej 18 lat, którzy używają urządzeń z dostępem do Internetu w każdym z 31 krajów (Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia, Szwecja, Belgia, Norwegia, Austria, Rosja, Węgry, Polska, Czechy, Grecja, Izrael, ZEA, Brazylia, Meksyk, Argentyna, RPA, Indie, Chiny, Japonia, Singapur, Hong Kong, Australia, Filipiny). Wywiady zostały przeprowadzone online między 13 marca a 1 maja 2018 roku. Z 34 052 ankietowanych, 30 698 zrobiło zakupy w sieci za pośrednictwem komputera stacjonarnego, laptopa, notebooka, smartfona lub tabletu. Spośród nich 16 706 osób dokonało zakupów transgranicznie. Dane zostały zważone we wszystkich krajach, aby usunąć wpływ panelu badawczego, w oparciu o zewnętrzne dane dotyczące liczby kupujących online w każdym kraju.