Dropshipping w sklepach internetowych: czym jest i czy warto?

Czy można sprzedać towar, którego się nigdy nie widziało? Okazuje się, że tak. Dropshipping to jedna z ciekawszych twarzy biznesu internetowego, którą warto poznać i zastanowić się, czy może to jest opcja zarabiania w sieci, jaką chciałbyś się zająć.

Dowiedz się, czym jest dropshipping, jak działa i dla kogo to idealna opcja na biznes.

Dropshipping co to takiego?

Dropshipping to model sprzedaży internetowej, charakteryzujący się tym, że sklep internetowy prowadzący sprzedaż przenosi realizację jego wysyłki bezpośrednio na dostawcę. Inaczej rzecz ujmując, sklep przyjmuje zamówienia i sprzedaje produkty, wysyła je z kolei dostawca (hurtownik), a zatem sklep pełni jedynie rolę swego rodzaju pośrednika.

Jakie korzyści mają uczestniczy dropshippingu?

Podstawowe pytanie, jakie nasuwa się po zapoznaniu się z modelem sprzedaży dropshippingowej to… jak to się właściwie opłaca i jak można na tym skorzystać? Zacznijmy od tego, jak się zarabia na dropshippingu – źródłem zysku jest różnica między ceną hurtową, jaką ma dostawca, a detaliczną, jaką płaci klient. Czyli jak w każdym biznesie. Z tą różnicą jednak, że sklep internetowy nie ponosi żadnych kosztów związanych z magazynowaniem i logistyczną obsługą zamówienia. Jakie więc korzyści ma hurtownik? Podstawowa to brak konieczności zajmowania się promocją i docieraniem do klienta – tym zajmuje się sklep internetowy. Dropshipping skraca cały proces sprzedaży o dość istotny element, związany z zakupem towarów od dostawcy i ich transportem do magazynu sprzedawcy. To znacznie oszczędności czasu, energii i – co najważniejsze – pieniędzy.

A jakie są wady?

Każdy model biznesowy ma swoje wady – nie jest inaczej w przypadku dropshippingu. Przede wszystkim – sprzedawca nie ma zbyt dużego wpływu na to, jak realizowane jest zamówienie. Traci on bezpośrednią kontrolę nad tym, jak zostanie zapakowany produkt, czy nie ma wad lub jak szybko zostanie wysłany do kupującego. Co więcej, za te wszystkie elementy związane z dostawą sprzedawca odpowiada przed klientem. Trudności mogą wystąpić także przy reklamacji lub zwrocie produktu – rozwiązanie tych problemów może być jedną z kwestii spornych przy nawiązywaniu współpracy z hurtownikiem.

Dla kogo jest dropshipping?

Dropshipping to na pewno dobry sposób na zarabianie w formie prowadzenia sklepu internetowego dla osób o ograniczonych możliwościach magazynowania towarów. Jeśli aktualnie nie masz magazynu, nie widzisz możliwości jego stworzenia albo nie masz na ten cel funduszy, a masz poczucie, że będziesz świetnym sprzedawcą w sklepie internetowym – dropshipping to dobre rozwiązanie.

Dropshipping to także dobra opcja dla osób, które ze względu na miejsce zamieszkania (np. tereny wiejskie o utrudnionej komunikacji) przewidują, że mogą mieć problemy z realizacją zamówień.

Nade wszystko to świetny pomysł dla początkujących sprzedawców, który nie wymaga dużego kapitału, a pozwala się sprawdzić w sprzedaży internetowej. Próbując dropshippingu przetestujesz swoje umiejętności sprzedażowe, a nie wydasz pieniędzy na stworzenie asortymentu i budowę infrastruktury związanej ze sklepem.

To także bardzo dobra opcja dla osób, które szukają dodatkowego źródła dochodów albo planują przejście z etatu do pracy na własny rachunek – dropshipping nie wymaga poświęcania czasu na zamawianie, pakowanie i wysyłanie produktów. Promocją, marketingiem, kontaktami z klientem możesz zająć się po godzinach, powoli budując własny biznes i kroczyć w stronę niezależności od swojego szefa.

Kto nie sprawdzi się w dropshippingu?

Dropshipping nie sprawdzi się u osób, które lubią mieć kontrolę nad wszystkimi procesami, dziejącymi się w firmie oraz nie są gotowe na odpowiadanie za ewentualne błędy, które mogą pojawić się po stronie podmiotu, z którym współpracują (a więc hurtowni). Dropshipping może nie sprawdzić się także w branżach, w których notuje się dużo zwrotów i reklamacji. Jeśli jesteś nastawiony na sklep z odzieżą lub sprzętem elektronicznym – dropshipping może przysporzyć ci na tyle dużo kłopotów w obszarze obsługi posprzedażowej, że szybko zrezygnujesz. Jeśli jednak nie jesteś nastawiony na konkretną kategorię produktów, jesteś otwarty na wyzwania nowych twarzy sprzedaży internetowej i masz chwilę czasu do poświęcenia na nowy biznes – dropshipping może być twoją szansą.