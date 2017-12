eBay integruje się z Shoplo

eBay, jeden z największych portali aukcyjnych na świecie, rozpoczyna w Polsce współpracę z Shoplo. Integracja ma być ułatwieniem dla polskich sprzedawców, którzy chcą rozszerzyć działalność o rynki zagraniczne i wyjść ze swoją ofertą do 168 mln aktywnych użytkowników eBay z całego świata.

Shoplo umożliwia obecnie swoim klientom sprzedaż i kompleksowe zarządzanie ofertami m.in. poprzez integrację z takimi platformami, jak Etsy, DaWanda czy Showroom. Do tej grupy dołącza właśnie eBay.

Nasza współpraca z Shoplo to odpowiedź na potrzeby tych e-sprzedawców, którym zależy na zwiększeniu zasięgu, sprzedaży, a także konkurencyjności swojej oferty. Integracja e-sklepu z naszą platformą poprzez Shoplo jest łatwa i szybka. To także szansa dla sprzedawców na poszerzenie grona potencjalnych klientów o miliony aktywnych użytkowników – mówi Tomasz Tomala, manager ds. rozwoju na Polskę w eBay.

Korzystając z Shoplo, sprzedawcy internetowi mają możliwość zarządzania swoim biznesem z jednego miejsca. Platforma pozwala na kontrolowanie magazynu, którego poziom jest automatycznie aktualizowany. Przykładowo sprzedaż konkretnego produktu na jednym kanale (np. eBay) spowoduje automatyczną synchronizację asortymentu na pozostałych platformach sprzedażowych. Panel Shoplo pozwala również na uzupełnianie oferty, a także edytowanie informacji o produktach (tytuł, cena, opis czy warianty) na różnych platformach jednocześnie.

Bardzo cieszymy się ze współpracy z tak dużym partnerem, jakim jest eBay. Dla użytkowników Shoplo Multichannel integracja ta oznacza jeszcze większy i łatwiejszy dostęp do potencjalnych klientów z całego świata. Obecnie ponad 40% naszych użytkowników sprzedaje swoje produkty na więcej niż jednym kanale. Teraz do ich dyspozycji oddajemy kolejną, znaczącą platformę i liczymy, że zachęci to również nowych sprzedawców do rozwijania swojego biznesu i skorzystania z naszych usług – mówi Patryk Pawlikowski, prezes zarządu Shoplo.

Pod koniec ubiegłego roku eBay ogłosił zmiany dla kupujących i sprzedających w Polsce w ramach planu transformacji portalu, które objęły m.in. zniesienie w Polsce opłaty za wystawienie przedmiotów na eBay.pl, zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. W październiku serwis udostępnił także bezpłatne, zautomatyzowane narzędzie „eBaymag” do wystawiania ofert na zagranicznych rynkach.