eBay z nową stroną główną na urządzenia mobilne

Jak wynika z danych eBay, ruch na platformie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych w porównaniu do ubiegłego roku wzrósł aż o 30%. Na polskim rynku aż jedna czwarta wszystkich transakcji na eBay odbywa się właśnie w tej formie. W odpowiedzi na ten trend jeden z największych portali aukcyjnych na świecie uruchamia w Polsce nową, spersonalizowaną stronę główną na urządzenia mobilne.

Obecnie aż 62% wszystkich transakcji na eBay dokonywanych jest na urządzeniach mobilnych, a liczba aukcji tworzonych za ich wykorzystaniem sięga 13,7 milionów tygodniowo. W Polsce trend ten coraz bardziej przybiera na sile – już co czwarta transakcja finalizowana jest z urządzeń przenośnych, a ich użycie wzrosło o 30% r/r. Mimo że wzrost jest bardzo dynamiczny, różnica jest widoczna w porównaniu z Azją, gdzie zgodnie z badaniami Global Web Index w 2017 r. ponad 60% osób robi zakupy przez telefon. Polscy kupujący na eBay nie odstają jednak od średniej unijnej, która w 2017 r. według badań Global Web Index wyniosła ok. 30%.

Zainteresowanie zakupami przez urządzenia mobilne w Polsce rośnie bardzo dynamicznie, co pokazuje również ogromny potencjał tego rynku. Chcemy w jak największym stopniu ułatwić naszym klientom z Polski dostęp do ponad miliarda różnorodnych produktów z całego świata. Dlatego też inwestujemy w nowoczesną stronę główną opartą o rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i personalizacji zakupów – mówi Małgorzata Gliszczyńska, dyrektor zarządzająca na Polskę i Europę Centralną w eBay.

Od dziś klienci eBay mogą korzystać z mobilnej wersji platformy aukcyjnej wyposażonej w dynamiczny interfejs oraz rozwiązania z zakresu personalizacji zakupów. Wprowadzone funkcjonalności zostały oparte o uczenie maszynowe oraz sztuczną inteligencję, co pozwala na dostosowanie oferty produktów do przyzwyczajeń zakupowych konsumenta. Jednym z tych rozwiązań jest możliwość własnoręcznego spersonalizowania swoich preferencji przez użytkownika platformy. Dodatkowo, aby ułatwić klientom proces wyszukiwania ofert, mobilny interfejs wyróżnia podział sugerowanych produktów na typy i ogólne kategorie.

W maju eBay na swojej amerykańskiej wersji serwisu uruchomił także funkcjonalność „Shop Your Interests”, w ramach której kupujący może określić swoje zainteresowania, hobby czy nawet styl. Wprowadzane dane służą do personalizacji oferty produktów. W ciągu najbliższych miesięcy rozwiązanie to będzie udostępnione również na innych rynkach.