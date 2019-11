Firmowe imprezy tematyczne – czy to się opłaca?

W dzisiejszych czasach pracodawcy prześcigają się w pomysłach jak uatrakcyjnić i umilić życie swoim pracownikom. Wszak to oni są podwaliną sukcesu firmy i bez nich przedsiębiorstwo nie byłoby w tym miejscu, w którym jest. Nie dziwi więc chęć odwdzięczenia się im za trud włożony w codzienne obowiązki. Forma podziękowani może być różnoraka. Może to być np. premia uznaniowa czy też okazjonalny gift. Bardzo często bardzo wymierne efekty przynoszą rozwiązania najprostsze, a jednym z nich jest organizacja firmowej imprezy tematycznej!

Krok po kroku

Jak sama nazwa wskazuje, impreza tematyczna musi mieć swój motyw przewodni. Kierując dużym zespołem lub firmą ciężko jest trafić w gusta wszystkich. Aby zapobiec wielkiemu faux pas lub ogólnemu zażenowaniu, na początkowym etapie planowania imprezy wypisz kilka pomysłów i wybierz te, które wydają Ci się najbardziej popularne. Następnie stwórz ankietę i po prostu zapytaj swoich pracowników, w jakim klimacie chcieliby mieć imprezę. Metoda prosta i skuteczna! Oto kilka propozycji, jakie możesz przedstawić swojej załodze:

Impreza u Wielkiego Gatsby’ego – gościć Was będzie amerykański bogacz i ekscentryk! Tego wieczoru będziecie się pławić w blasku złota i wszechobecnego przepychu! Imprezę uświetni sam Gatsby, który przyszykował dla Was moc zabaw i atrakcji!

Alicja w Krainie Czarów – tego wieczoru odkryjecie co kryje się po drugiej stronie magicznego lustra! Waszymi przewodnikami będą Dama Kier oraz Szalony Kapelusznik. Na koniec imprezę uświetni sama Alicja! W tym zaczarowanym świecie zapomnicie o codziennych obowiązkach, stresach i troskach…

Flower Power Party – kolorowy świat lat 70'tych stoi przed Wami otworem! Wejdź w świat hipisów i zapomnij o całym świecie! Magia kolorów i hity z tamtego okresu wprowadzą Was niesamowity klimat Dzieci Kwiatów!

Casino Royale – 007 zgłoś się! Zabierzemy Was w fascynujący świat James'a Bonda! Przeżyjecie niesamowitą przygodę wśród luksusowych wnętrz, a na każdego czekać będzie oczywiście wstrząśnięte, niemieszane Martini!

Tak może wyglądać lista propozycji z Twojej ankiety. Daj swoim ludziom kilka dni na zastanowienie i kiedy już wszyscy ostatecznie zdecydują, w jakim klimacie odbędzie się impreza – zacznij działać!

W następnym etapie konieczne jest znalezienie lokalu, w którym zorganizujemy imprezę tematyczną. Może to być klub, przestrzeń hotelowa czy też specjalnie ku temu przeznaczona sala bankietowo-imprezowa. Miejsc, w których możemy zrealizować nasze wydarzenie jest co nie miara. Wybierając je pamiętaj, by sprawdzić podstawowe wyposażenie, takie jak: nagłośnienie, oświetlenie, zaplecze sanitarne itp. Jeśli dodatkowo na miejscu możemy skorzystać z zaplecza cateringowego, tym lepiej!

Taką imprezę możemy z powodzeniem zorganizować również na terenie firmy, o ile dysponujemy odpowiednimi przestrzeniami. Jeśli jednak w naszym biurze mamy do dyspozycji kilka sal konferencyjnych, szkoda ich nie wykorzystać!

Najtrudniejszym zadaniem będzie wbrew pozorom odpowiednie udekorowanie wynajętej przestrzeni lub naszego biura. Zazwyczaj nie jesteśmy w posiadaniu oprawy na każdą okazję, potrzebna więc będzie pomoc z zewnątrz.

A skoro o tym mowa, warto zastanowić się nad wynajęciem agencji eventowej w celu zorganizowania imprezy tematycznej za nas. Wszystkie problemy, związane z wydarzeniem spadną nam wówczas z głowy. Agencja zajmie się za nas bookingiem sali, zapewni animatorów, DJ’a, opracuje scenariusz wieczoru, a także udekoruje całą dostępną przestrzeń tak, że uczestnicy nie będą mieć wątpliwości, w jakimś świecie się znaleźli. Dzięki temu wszystkiemu zarówno Ty jak i oddelegowani do pomocy przy imprezie pracownicy będą mogli skupić się na rzeczy najważniejszej – wykonywaniu zadań związanych z działalnością firmy przynoszących namacalne korzyści.

Co jeszcze daje nam organizacja takie imprezy?

Przede wszystkim jest to doskonała okazja, by pracownicy poznali się bliżej i zintegrowali się. Chwila wytchnienia bywa zbawienna dla całych zespołów, bowiem w końcu ludzie mogą ze sobą na luzie porozmawiać o sprawach codziennych, własnym życiu czy zainteresowaniach bez „tasaka” nad głową w postaci zbliżającego się deadline’u. Dzięki takim imprezom pokazujemy, że myślimy o pracownikach jak o ludziach, a nie tylko jak o wyrobnikach, dzięki którym na konto firmowe spływają kolejne pieniądze. Nie wierzysz? Spróbuj sam! Zainwestuj w swoich ludzi, zorganizuj dla nich niesamowitą imprezę i przekonaj się, jaki wpływ będzie mieć na Twój zespół i relacje między nimi