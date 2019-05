Frisco.pl zobowiązuje się do redukcji plastiku

Rezygnacja z tacek dla wybranych produktów, zwrotne opakowania zbiorcze, zmniejszenie liczby siatek przypadających na każde zakupy, wzrost udziału toreb papierowych oraz zamówienia „zero waste” – to działania, które zobowiązał się wprowadzić supermarket internetowy Frisco.pl, aby do końca 2020 roku ograniczyć zużycie plastiku o połowę.

Jeszcze w tym roku Frisco.pl zmniejszy do minimum liczbę tacek, w których dostarczane są świeże produkty. Dzięki optymalizacji procesu pakowania zakupów, zostanie również ograniczona liczba zużywanych siatek. Klienci będą mogli zamówić jedno większe opakowanie zbiorcze, zamiast kilku mniejszych, a wszystko za sprawą zwiększenia liczby gramatur na stronie sklepu. Testowana będzie również dodatkowa opcja pakowania „zero waste”, która umożliwi zamówienie produktów świeżych bez opakowań. W 2020 roku planowane jest wprowadzenie systemu kaucjonowania opakowań zwrotnych na owoce i warzywa.

We wprowadzeniu zmian pomoże uruchomienie w maju nowego centrum logistycznego. Magazyn o powierzchni 11 000 mkw., zlokalizowany na terenie Warszawy, pozwolić ma na równoczesne rozwijanie różnych modeli biznesowych oraz zwiększenie elastyczności procesów logistycznych.

Zdajemy sobie sprawę, że Frisco.pl jako lider warszawskiego rynku zakupów spożywczych online kształtuje standardy, dlatego w trosce o środowisko podjęliśmy się zadania, jakim jest ograniczenie zużycia plastiku o połowę. Wdrożenie takiego rozwiązania wymaga licznych testów, które wkrótce będziemy mogli przeprowadzić w naszym nowym magazynie. Kluczowe jest dla nas, by zachować najwyższe standardy związane z bezpieczeństwem i jakością dostarczanych produktów, którą tak doceniają nasi klienci – mówi Grzegorz Bielecki, prezes Frisco.pl.

Wykorzystywany we Frisco.pl plastik w 100% nadaje się do recyclingu. E-supermarket, jako jeden z nielicznych odbiera od klientów wszystkie zużyte opakowania, by mogły trafić do recyklingu i zostać ponownie wykorzystane. Klienci mają również możliwość zamiany toreb plastikowych na papierowe podczas finalizacji zamówienia.