Funtronic w ścisłym finale Bridge to MassChallenge

W czwartek, 18 stycznia, poznaliśmy 10 najlepszych startupów z Europy Środkowo-Wschodniej, które zostały sklasyfikowane do ścisłego finału Bridge to MassChallenge w Bostonie. Wśród finalistów znalazła się m.in. polska firma technologiczna Funtronic.

Funtronic to polska firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku. Jest producentem i dystrybutorem Magicznego Dywanu – interaktywnego urządzenia projekcyjnego (podłogi oraz stołu), które stanowi innowacyjną pomoc dydaktyczną i rehabilitacyjną. Urządzenie zawiera zestaw multimedialnych ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych oraz aplikacji rewalidacyjnych, przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, a także rehabilitacji dorosłych i seniorów.

Bridge to MassChallenge to międzynarodowy program startupowy, który każdego roku identyfikuje i przyspiesza rozwój najlepszych młodych firm na świecie, a przede wszystkim pozwala przedsiębiorcom nawiązać nowe kontakty biznesowe. W dniach 15-18 stycznia w Warszawie odbywały się finałowe eliminacje dla startupów z Europy Środkowo-Wschodniej. Do polskiej stolicy przyjechało 25 młodych firm z regionu, które okazały się najlepsze we wcześniejszych eliminacjach. Wszystkie przedsiębiorstwa w 4-dniowym Boot Campie walczyły o awans do najlepszej 10 kwalifikującej się do międzynarodowych finałów w Bostonie. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych zapewniła sobie m.in. polska firma technologiczna Funtronic.

Nasza obecność w ścisłym, międzynarodowym finale programu Bridge to MassChallenge to dla nas ogromna nagroda za ostatnie trzy lata ciężkiej pracy nad rozwojem naszej podłogi interaktywnej Magiczny Dywan – mówi Maciej Mazurkiewicz, Prezes firmy Funtronic. – Pozycja wśród 10 najbardziej perspektywicznych startupów w Europie Środkowo-Wschodniej to dla nas ogromna szansa na rozwój oraz rozszerzenie ekspansji zagranicznej. Mam nadzieję, że dzięki temu programowi będziemy mogli całemu światu pokazać, że naukę i rehabilitację można połączyć z zabawą – dodaje Mazurkiewicz.

Oprócz polskiej firmy technologicznej Funtronic na finały do Bostonu pojadą: Talk-A-Bot, Skriware, ShelfWise, KLEAR Lending, DrOmnibus, bNesis, CertChain, Spaceflow oraz Smart Technology Group. Wszystkie firmy dzięki wyjazdowi do Stanów Zjednoczonych dostaną opiekę branżowych specjalistów ds. rozwoju oraz uzyskają możliwość dystrybucji swoich produktów na nowe międzynarodowe rynki.