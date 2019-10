Hey.Space – coś więcej niż praca grupowa

Większość czasu pracy spędzamy realizując zadania, które trafiają do nas z wielu źródeł. Wydaje się, że na rynku jest wiele rozwiązań, które nas w tym wspierają i są w stanie spełnić indywidualne wymagania. Dziś przedstawiamy Hey.Space, który chce powalczyć na tym rynku.

Rozmawiam z Damianem Dziokiem, product ownerem Hey.Space, o pomyśle i rozwoju aplikacji.

Skąd pomysł na Hey.Space?

Używaliśmy w firmie TimeCampa, Slacka oraz Trello do rozwoju produktu. W końcu stało się to dla nas problematyczne – głównie konieczność śledzenia postępu w dwóch aplikacjach. Pojawiła się sugestia stworzenia własnego narzędzia, dostosowanego do naszych potrzeb. I tak powstał Hey.Space. W czerwcu 2018 stwierdziliśmy, że produkt naprawdę się sprawdza i postanowiliśmy podzielić się nim ze światem. Od tej pory jeszcze mocniej pracujemy nad stworzeniem jak najlepszego produktu i nad usprawnieniem zarządzania w firmach i prywatnie.

Czym jest Hey.Space?

Hey.Space to darmowa aplikacja do zarządzania projektami i zadaniami oraz do komunikacji. Łączymy moduły potrzebne do efektywnej pracy w zespole: czat, tablica kanban oraz kalendarz. To bardzo intuicyjna aplikacja z przyjaznym interfejsem.

Wydaje się, że rynek aplikacji wspomagających zarządzanie projektem jest zagospodarowany – żeby wspomnieć tylko Microsoft Teams, Asanę, Trello czy Slacka. Gdzie widzicie swoje miejsce?

To prawda, jednak zapotrzebowanie na nowe, ciekawe produkty wciąż istnieje. Stworzyliśmy bardzo przyjazny i intuicyjny program, który w swej prostocie wciąż posiada funkcjonalności potrzebnych do zarządzania pracą w zespole. Głównym atutem jest połączenie najważniejszych funkcjonalności Trello (kanban) oraz Slacka (czat). Otrzymujemy bardzo pozytywny feedback i pomimo obecności tak dużych graczy na rynku, ludzie się do nas przekonują. Wdrożenie się w niektóre programy jest uciążliwe, podczas gdy u nas dzieje się to bardzo szybko. Pamiętam jeden komentarz naszego użytkownika, że jego 10 letnia córka „planuje” wakacje przy pomocy Hey.Space’a i idzie jej to całkiem nieźle. Na pewno skorzystają mniejsze i średnie firmy, które nie mają czasu na wdrożenie i skakanie pomiędzy aplikacjami. No i cenowo nasze rozwiązanie wypada korzystniej. Aplikacja oraz wsparcie jest oczywiście dostępna również w języku polskim.

Czym chcecie przyciągnąć użytkowników?

Przede wszystkim narzędziem prostym w obsłudze i jednocześnie kompleksowym zarządzaniem pracą z poziomu jednej aplikacji. Porównanie cenowe wychodzi zdecydowanie na naszą korzyść. Pracujemy nad nowymi integracjami, które są ważne dla naszych klientów oraz nad ogólnym odczuciem użytkowania – stabilnością i płynnością. Jesteśmy bardzo otwarci na informację zwrotną. O postępach prac informujemy na publicznej „roadmapie”. Tam również przyjmujemy sugestie odnośnie nowych funkcjonalności, które często szybko implementujemy.

Jakich nowości możemy się spodziewać do końca roku?

Zdecydowanie jesteśmy skupieni na słuchaniu naszych użytkowników. Każdy konstruktywny feedback jest dla nas niesamowicie ważny. Stąd stały kontakt, komunikacja mailowa i konferencje oraz właśnie publiczna mapa rozwoju. Obecnie pracujemy nad większą wydajnością naszej aplikacji oraz nad aplikacją mobilną (dodanie kilku brakujących funkcjonalności). Z większych projektów planowanych na rok obecny to wyszukiwarka wiadomości, globalny kalendarz dla workspace’a i lepszy pogląd na całość organizacji, udostępnienie API i rozszerzenie panelu uprawnień oraz notyfikacji

Użytkownicy korzystają ze swoich ulubionych aplikacji gdzie trzymają e-maile czy notatki. Czy proponujecie użytkownikom narzędzia do integracji z Hey.Space?

Tak, posiadamy kilka integracji i ich liczba wciąż się powiększa.

Gmail integration – szybka możliwość przekonwertowania maila na kartę w Hey.Space.

Excel export to CSV – dane z tablicy możemy przenieść do Excela

łatwe załączanie plików z Google Docs + Dropbox

Trello integration – import kart z Trello

TimeCamp integration – dodanie rozszerzenia w Chrome i mierzenie czasu pracy nad zadaniami przy pomocy aplikacji TimeCamp

Calendar integration – połączenie z praktycznie dowolnym kalendarzem zewnętrznym (Google, MacOS, Outlook) i automatyczny eksport naszych zadań

Hangouts integration – każdy czat/space posiada dedykowany kanał do rozmów audio wideo Kolejnym krokiem będzie integracja z Zappier oraz udostępnienie API dla naszych użytkowników.

Odnośnie notatek – chcemy stworzyć miejsce przystosowane do tego bezpośrednio w Hey.Space. Generalnie dążymy do tego, aby całe zarządzanie zostało przeniesione do Hey.Space’a i nie było konieczności przeskakiwania pomiędzy różnymi aplikacjami. Pomysłów mamy mnóstwo, staramy się wszystko dobrze rozplanować w czasie. Jesteśmy podekscytowani tym, co przyniesie przyszłość.

Czy możecie się podzielić informacją o tym, ilu macie użytkowników i czy są to raczej konta indywidualne czy firmowe?

Zarejestrowanych mamy ponad 10 tys. użytkowników. W większości przypadków są to konta firmowe i startupy, ludzie rozwijający swój produkt. Dzięki rozbudowanemu modułowi czatu oraz tablicy kanban jest to bardzo efektywne, więc nawet konta indywidualne szybko przeradzają się w grupy znajomych dyskutujących na różne tematy, niekoniecznie związane z pracą. Mamy koła studenckie, grupy z forum, ludzi planujących podróże lub codzienne obowiązki.

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w rozwoju produktu.

Wywiad został przygotowany z pomocą aplikacji Hey.Space