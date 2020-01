Uruchomienie sprzedaży dla małych i średnich firm w dwóch nowych krajach to element strategii home.pl zakładającej obecność na co najmniej piętnastu rynkach zagranicznych do 2025 roku.

W ofercie znajdują się także m.in. narzędzia związane z obecnością w Internecie, e‑commerce, bezpieczeństwem sieciowym czy wspierające zaawansowaną pracę grupową.

Bułgaria i Węgry to kraje z wysokim wzrostem PKB i potencjałem w zakresie transformacji cyfrowej. W obu przypadkach strategie rządowe aktywnie wspierają rozwój sektora nowych technologii, a małe i średnie firmy są ich głównymi beneficjentami. Chcemy być ich partnerem w zakresie wykorzystania nowych technologii informatycznych – mówi Marcin Kuśmierz, prezes home.pl.

W drugim kwartale 2020 home.pl planuje uruchomić sprzedaż usług internetowych na rynkach czeskim i słowackim. Będzie to odpowiednio 5. i 6. rynek w Europie Środkowo-Wschodniej. Za granicą firma wykorzystuje międzynarodową markę IONOS.

Firma oferuje usługi własne oraz kilkudziesięciu międzynarodowych dostawców oprogramowania w chmurze m.in. Dropbox, Google czy Microsoft. Wkrótce udostępni też cyfrowe materiały edukacyjne i konsultacje dla rodzimego biznesu.

Więcej informacji na ionos.hu i ionos.bg.