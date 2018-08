IAB Polska/PwC AdEx: miliard na reklamę cyfrową w pierwszym kwartale 2018 roku

W pierwszym kwartale 2018 roku wydatki na reklamę online przekroczyły wartość 1 mld zł. Było to o ponad 140 mln zł więcej niż rok wcześniej, co przełożyło się na dynamikę wzrostu na poziomie 16,5%.

Po nieznacznym spowolnieniu tempa rozwojowego reklamy cyfrowej obserwowanym w roku 2017, który zakończył się indeksem na poziomie 9,3% rok do roku, zaobserwowano znaczne polepszenie koniunktury. Dobre wyniki finansowe przełożyły się na dynamikę wynoszącą 16,5%, dzięki czemu już w pierwszym kwartale reklama online pozyskała pierwszy z 4 miliardów zł spodziewanych w 2018 roku. Warto zauważyć, że przełom roku 2018 i 2019 to prognozowany historyczny punkt zwrotny w obrazie rynku reklamowego, kiedy to łączne wydatki na wszystkie formaty reklamy cyfrowej powinny przekroczyć wydatki na telewizję. Pierwszy kwartał z tej perspektywy jest dobrym prognostykiem dla takiego scenariusza.

Znaczny wpływ na wzrost ma reklama w urządzeniach mobilnych, która wróciła do wysokiego dwucyfrowego indeksu wzrostu (33%), a także komunikacja marketingowa w social media (40%) i wideo online (33%). W dużym tempie rośnie nadal reklama sprzedawana w modelu programmatic (31%).

Ogólny obraz rynku nie uległ zmianie – dominuje reklama graficzna (50% udziału), podczas gdy reklama w wyszukiwarkach pozyskuje prawie jedną trzecią tortu reklamowego online (31%), ogłoszenia prawie jedną szóstą (16%), zaś e-mail 2%. Utrzymały się także obserwowane dotychczas trendy w dynamice poszczególnych formatów – wszystkie z nich wypracowały dodatnie indeksy, oprócz reklamy e-mail, która ponownie odnotowała wskaźnik ujemny.

O badaniu

IAB AdEx jest cyklicznym badaniem służącym do mierzenia wydatków na reklamę internetową. Projekt realizuje IAB Polska wspólnie z PwC od 2007 roku, a jego wyniki stały się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatków reklamowych. Więcej informacji o badaniu na: iabadex.pl.