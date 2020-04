Firma inFakt udostępnia dla zewnętrznych biur rachunkowych swoją „Aplikację dla Zdalnych Księgowych”. Jest to narzędzie umożliwiające im obsługę klientów przez internet.

„Aplikacja dla Zdalnych Księgowych” to autorskie rozwiązanie inFaktu, z którego współpracujący z firmą specjaliści korzystają już od wielu lat. Teraz „AdZK” zostanie udostępniona stacjonarnym biurom rachunkowym oraz księgowym.

Księgowi, którzy zdecydują się na skorzystanie z aplikacji, mogą zarejestrować się na stronach inFakt. Następnie trzeba stworzyć konto dla każdego z obsługiwanych klientów, którzy nie ponoszą za to dodatkowych opłat. Później należy wprowadzić dane każdego klienta: kwoty jego przychodów, rozliczenia kosztów oraz odprowadzony VAT czy ewidencję środków trwałych. Nie ma potrzeby przenoszenia samych dokumentów. InFakt zapewnia odpowiednie przeszkolenie dla nowych użytkowników swojego narzędzia, a także dalsze wsparcie od poniedziałku do soboty od 7:00 do 22:00.

„Aplikacja dla Zdalnych Księgowych” jest już dostępna. Rejestrować się można pod adresem: infakt.pl/aplikacja-dla-zdalnych-ksiegowych. Pierwsze dwa miesiące korzystania z narzędzia będą bezpłatne, po tym czasie stawka wyniesie 25 zł za każdego obsługiwanego klienta.