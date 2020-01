ING Bank Śląski zainwestował 1 milion zł w spółkę rozwijającą aplikację Vooom, nabywając pakiet mniejszościowy 8%.

Polski MaaS (Mobility-as-Service) Vooom umożliwia użytkownikom w największych polskich miastach przemieszczanie się za pomocą pojazdów „na minuty”, komunikacji miejskiej oraz taksówek, wszystko z poziomu jednej aplikacji. Klientom biznesowym Vooom oferuje benefit pozapłacowy, dzięki któremu firmy mogą dofinansować swoim pracownikom codzienne dojazdy do pracy.

Obecnie Vooom pracuje nad stworzeniem planera, dzięki któremu pozwoli użytkownikom zawsze dojechać na czas w optymalny dla nich sposób. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże na przygotowanie planera prawie 3 miliony złotych.

Ochrona środowiska to ważny element długoterminowej strategii naszego banku, dlatego proaktywnie wspieramy Vooom, który dzięki swojej filozofii, zaawansowaniu technologicznemu i wizji umożliwi zmiany postaw mieszkańców w zakresie zrównoważonego transportu oraz przyczyni się do rozwoju elektromobilności w Polsce. Dlatego podjęliśmy decyzję dotyczącą zaangażowania kapitałowego w spółkę Vooom w wysokości 1 miliona złotych oraz współpracy w zakresie udostępnienia aplikacji – powiedziała Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Współpraca z ING to ważny krok w rozwoju Vooom. W zaledwie 8 miesięcy po debiucie Vooom jest postrzegany przez ekspertów i media jako ciekawe rozwiązanie wpływające na przemiany cyfrowe w naszym kraju. Cieszy nas to i nie planujemy zwalniać tempa. Będziemy rozszerzać zakres dostępności naszych usług w kolejnych miastach. Pracujemy nad tym, aby wkrótce dołączyli do nas również kolejni partnerzy – dodał Włodzimierz Łoziński, CEO Vooom.