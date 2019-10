Inspirujące kampanie na Black Friday

Czarno to widzę – i tym razem nie jest to wieszczenia najgorszych rzeczy. Już za około miesiąc nadejdzie Black Friday. Czym jest? Jak polskie firmy „świętują” ten dzień? I jak wykorzystują go do osiągnięcia dodatkowych zysków ze skoku konsumpcjonistycznych zachowań?

Zapraszamy do przeczytania o tym, jak przygotować się na najmilszy piątek w branży e-commerce i nie tylko.

Czym jest Black Friday?

Black Friday (Czarny Piątek) to „święto” pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. Wypada w piątek po amerykańskim Dniu Dziękczynienia (w tym roku: 29 listopada). To dzień wyjątkowych okazji zakupowych, rabatów i zniżek. Black Friday rozpoczyna sezon zakupów przed Bożym Narodzeniem.

Black Friday w Polsce

Black Friday w Polsce jest już dość znaną okazją do zaopatrzenia się w nowe produkty w atrakcyjnych cenach. Oferty rabatów i obniżek znajdziemy w większości sklepów z odzieżą, elektroniką, książkami itd. Jak pokazywały badania TNS, w ubiegłym roku podczas zakupów w Czarny Piątek i następujący po nim Cyber Monday, Polacy wydali nawet 2,3 mld zł. Okazje sprzedażowe nie są w Polsce jeszcze jednak tak znaczące jak w Stanach Zjednoczonych, a i trudno znaleźć wyjątkowe kampanie marketingowe z okazji Black Friday w naszym kraju. Warto przyjrzeć się przykładom z zagranicy, ale i dobrym rodzimym pomysłom na kampanię z okazji Czarnego Piątku.

Zrobili wrażenie przez wydarzenie – MeUndies

Sklep z bielizną dla kobiet i mężczyzn MeUndies w 2016 roku zdecydował się zrobić z Black Friday prawdziwe wydarzenie. Stworzył na Facebooku wirtualną imprezę, która przyciągnęła ponad 13 tys. widzów, którzy mieli okazje zapoznawać się z odblokowywanymi znaczącymi zniżkami. Zapraszając 300 tys. obserwujących do wydarzenia marka zyskała 660 tys. poinformowanych o akcji przez podekscytowanych entuzjastów marki.

Oferta piękniejsza niż zwykle – Waterstones

W 2017 roku Watersones – brytyjska sieć księgarni oraz sklep internetowy z książkami – przygotowała na Black Friday ofertę książek piękniejszych niż inne, idealnie nadających się na prezent. Piękne wydania takich klasyków jak „Hobbit” czy „Morderstwo w Orient Expressie” przyciągało klientów ceną poniżej 10 funtów.

Podpowiedź, czego naprawdę potrzebują klienci – Flipo.pl

Flipo.pl to portal internetowy, który wspiera podróżujących w wyborze najlepszych ofert. W 2015 roku portal zdecydował się na wskazanie swoim klientom, na co naprawdę warto wydać pieniądze z okazji Black Friday – nie na elektronikę, meble czy ubrania, ale właśnie na podróże, zorganizowane przy pomocy Flipo.pl i… ich kodu rabatowego z okazji tego „święta”.

Pograne słowami – DMG Herbaty, Kawy

Sklep internetowy z wysokogatunkowymi herbatami i kawami DMG, postanowił wykorzystać fakt, że Black Friday to po polsku Czarny Piątek i właśnie tak zareklamował swoje produkty. Hasło, że czarna herbata albo czarna kawa to dobry pomysł na Czarny Piątek sprawdza się idealnie!