Jak Amazon Moments rewolucjonizuje programy lojalnościowe w e-commerce

Amazon jest jak ośmiornica z tysiącem odnóg: zawsze znajdzie sposób na zdobycie nowych rynków. Wraz z ogłoszeniem przez Amazon Moments najnowszego dodatku, sprzedawcy detaliczni oraz firmy e-commerce zaczęli się zastanawiać: czy Amazon wprowadza teraz programy lojalnościowe?

W skrócie: nie do końca. Niemniej jednak ta nowa inicjatywa może mieć niemały wpływ na interakcje sklepów e-commerce ze swoimi klientami.

Czym jest Amazon Moments?

Zanim wytłumaczymy korzyści i wpływ Amazon Moments, powinniśmy zrozumieć na czym on właściwie polega. Według Amazona, jest to narzędzie marketingowe obejmujące wiele platform, które pozwala firmom i firmom e-commerce dostarczać produkty fizyczne i cyfrowe swoim klientom. Możesz odwiedzić dedykowany interfejs, określić cel, do którego mają dążyć ludzie (np. osiągnąć wysoki poziom w grze mobilnej lub przesyłać strumieniowo określoną ilość treści na platformę wideo) i przypisać nagrodę z listy Amazon.

System oparty jest na modelu płatności CPA i póki co, wydaje się, że przynosi oczekiwane rezultaty. Amazon Moments wykorzystuje nagrody, wykraczające poza zniżki, co stoi za sukcesem programu. Dlaczego tak się dzieje? Większość klientów stała się obojętna na zniżki w programach lojalnościowych. Kiedy więc klient napotka program lojalnościowy, którego nagrody za interakcje nie są w żaden sposób powiązane z zakupem, czują niejako powiew świeżości.

Ograniczenia Amazon Moments

Ale wracając do pierwszego pytania: czy Amazon Moments sam w sobie ma właściwości lojalnościowe? Nie. To raczej struktura realizacji nagród, która działa na skalę globalną. Firmy e-commerce mogą z niego korzystać, aby szybko i łatwo założyć własną kampanię lojalnościową, ale w przeciwieństwie do profesjonalnej usługi lojalnościowej, Amazon nie zapewni wglądu, koniecznego do właściwej segmentacji bazy klientów, ani nie zachęci klientów w odpowiednim momencie. Innymi słowy, nadal musisz samodzielnie przeprowadzić badanie odbiorców, w przeciwnym razie zmarnujesz pieniądze, ślepo rozdając nagrody.

Kto może korzystać z Amazon Moments?

Firmy e-commerce, które wcześniej nie miały możliwości wysyłać fizycznych nagród na skalę światową.

Marki globalne i detaliści – tacy jak partnerzy Amazona, czyli Disney i TikTok, którzy chcą szybko i w możliwy do wyskalowania sposób, obsłużyć dużą grupę odbiorców.

A także sam Amazon, który nie tylko odkrył inną metodę monetyzacji, ale także odblokował nowy sposób zbierania danych klientów za pośrednictwem swoich partnerów

Kto powie stanowcze “nie” Amazon Moments?

Marki i detaliści B2C, którzy konkurują bezpośrednio z Amazonem. Nie ma sensu zwracać uwagi swoich odbiorców na rozwiązanie konkurencji.

Firmy e-commerce, które mają już własną zdolność realizacji zamówień. Po co płacić Amazonowi za coś, co już masz i co jest już dostosowane do twoich własnych odbiorców?

Luksusowe i niedrogie luksusowe marki. Spójrzmy prawdzie w oczy, luksusowa firma zajmująca się aranżacją wnętrz, taka jak Perigold.com, nigdy nie użyje Amazon Moments. Zmniejszyłoby to markę w oczach zamożnego nabywcy

Firmy, które chcą zachęcić do małych interakcji. Oglądanie swojego najnowszego filmu wideo lub polecanie znajomego może zająć dużo czasu, jeśli wiesz, jak zachęcić klientów – pewnego dnia mogą stać się ambasadorami marki. Niemniej jednak model CPA sprawia, że cena początkowa za prezenty jest raczej wysoka. Dawanie ludziom słuchawek za znikome działanie jest kosztownym przedsięwzięciem.

Z jednej strony Amazon Moments świadczy usługi dla branży lojalnościowej, by ostatecznie wyjść ze schematu nagród opartych na rabatach. Z drugiej strony, małe firmy mogą zapełniać rynek własnymi kampaniami lojalnościowymi, czego skutkiem jest gorączka złota, która opłaca się tylko niektórym wybranym. Może to stać się sygnałem ostrzegawczym dla większych graczy, aby zrobić krok naprzód i zaoferować sensowniejsze zachęty niż Amazon Moments, a także poszukać programu lojalnościowego, który oferuje szereg wyrafinowanych rozwiązań, takich jak poziomy programów lojalnościowych, grywalizacja, personalizacja i nagrody empiryczne.

Autorka: Wiktoria Skiba, VP of Poland at Antavo Loyalty Management Platform.