Jak napisać informację prasową, której dziennikarze nie pominą?

Wprowadzasz nowe rozwiązanie w swoim sklepie? Rozpocząłeś jakąś ważną współpracę? Otrzymałeś wyróżnienie w swojej branży? Na pewno chcesz, żeby dowiedziało się o tym jak najwięcej osób. Do rozpowszechnienia znaczących dla Twojej firmy osiągnięć wykorzystać możesz promocję w postaci informacji prasowej. Jak ją dobrze napisać?

Dowiedz się, jak napisać informację prasową tak, aby dziennikarze jej nie pominęli.

Zacznijmy od początku – chwytliwy i zwięzły tytuł

Tytuł informacji prasowej powinien z miejsca informować, czego czytający może się spodziewać w dalszej części materiału. Pisząc swoją informację prasową pomyśl, jak w maksymalnie 10 słowach opisać to, co chcesz zakomunikować – i w ten sposób skonstruuj tytuł. Chwytliwy to niekoniecznie zawoalowany czy wymyślnie wykorzystujący mechanizmy języka polskiego – w przypadku informacji prasowej „chwytliwy” oznacza zwięzły, błyskawicznie zaciekawiający i konkretny.

Krótko, zwięźle i na temat – pierwsze zdania

Pierwszy akapit, ba!, pierwsze zdanie Twojej informacji prasowej powinno powiedzieć najwięcej. Dziennikarz nie będzie miał więcej czasu na ocenę, czy informacja jest interesująca i warto się nad nią dłużej pochylić. Zadbaj o to by na początku przedstawić sedno sprawy, którą opisujesz w informacji. W pierwszych słowach informacji warto skorzystać z zasady 5W’s and the H (Kto? Co? Kiedy? Gdzie? Dlaczego? Jak?) – odpowiedzi na te pytania „same napiszą” dla Ciebie pierwszy akapit.

Od ogółu do szczegółu

Informacje prasowe pisze się na zasadzie odwróconej piramidy. Najpierw zaczyna się od informacji najważniejszych, aby następnie przejść do szczegółów. W ramach szczegółów rozwija się zakomunikowane informacje. Opowiedz zatem więcej np. o właściwościach nowego produktu, korzyściach wynikających z danego zdarzenia, procesie, jaki do niego zaprowadził czy planach na przyszłość.

Treść warto ubogacić wypowiedziami przedstawicieli firmy, a jeśli możesz się tym podzielić – także liczbami. Unikaj określeń zachwalających wprost, a bardzo banalnych, jak „najlepszy”, „wspaniały”, „wyjątkowy”, „innowacyjny” – napisz konkretnie, że dane wydarzenie z Twojej firmy „pozwoli zwiększyć oszczędności”, „zmienia układ sił na rynku” czy „stworzy 100 nowych miejsc pracy”. O profesjonalizmie i wiarygodności Twojej informacji prasowej na pewno nie będą świadczyły także użyte wykrzykniki. Cały czas pamiętaj, że zwięzłość i konkretność jest Twoim sprzymierzeńcem.

Pasujący jak ulał

Dopasuj treść swoje informacji prasowej do jej potencjalnych odbiorców. Zastanów się, dlaczego dane zdarzenie z życia Twojej firmy jest dla innych ciekawe i znaczące i wyeksponuj to. Stworzyłeś nowy, innowacyjny produkt? Odbiorcy informacji prasowej o nim nie muszą znać jego specyfikacji technicznej. Zrezygnuj zatem ze specjalistycznych opisów, a opowiedz raczej o tym, jakie wartości przynosi nowy produkt i dlaczego jest tak ważny. Skup się na tym, co chcesz osiągnąć przez rozpowszechnienie swojej informacji prasowej – a jest to raczej zaciekawienie odbiorców nowym produktem niż podanie przepisu na to, jak do opracowałeś.

W gotowości i w pełni sił

Przygotuj tekst tak, by był najbliższy temu, by można go było od razu publikować – mówiąc inaczej, choć mniej po polsku – by był „ready to press”. Dostosuj język do rodzaju mediów, do których się zwracasz – inaczej będzie wyglądała informacja prasowa dla serwisu z lokalnymi newsami, inaczej – dla specjalistycznego magazynu. Koniecznie sprawdź poprawność językową i komfort czytania danego komunikatu. Zadbaj też o to, by informacja była odpowiednio dociążona słowami kluczowymi – zapewnisz jej lepszy zasięg, co ucieszy nie tylko Ciebie, ale i redakcję ją publikującą. Napisz też swoją informację prasową w trzeciej osobie.

Zobrazuj to – zdjęcia i grafiki

Bardzo pożądane jest dołączenie do informacji prasowej grafik obrazujących to, o czym piszesz. Pamiętając o zasadzie „ready to press” – zadbaj o to, by zdjęcie lub grafika było dobrej jakości i w formacie, możliwym do sprawnego użycia przez redakcję. Zdjęcia i grafiki dołącz jako załączniki do maila – nie umieszczaj ich w treści informacji.

To już jest koniec

Na końcu informacji prasowej przedstaw pokrótce swoją firmę – czym jest, czym się zajmuje, co produkuje lub sprzedaje, jakie ma miejsce w swojej branży. I koniecznie zostaw do siebie informacje kontaktowe – redakcja może zechcieć się z Tobą skontaktować by zweryfikować przesłane informacje lub dowiedzieć się więcej.