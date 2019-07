6 najlepszych kampanii na Dzień Ojca

Dzień Ojca już za nami. I choć jest to w Polsce bardzo popularne święto, pod względem wykorzystania w komunikacji marketingowej przez e-biznesy, nie dorównuje chociażby Dniu Matki. Nie zmienia to jednak faktu, że dla niektórych marek to znakomita okazja do nagłośnienia własnych produktów. Oto kilka inspirujących kampanii sklepów internetowych, zorganizowanych z okazji Dnia Ojca.

Douglas, Apart, x-kom.pl, Ikea, Tchibo, Chocolissimo – oto lista marek, od których inne e-biznesy mogą się sporo nauczyć. Zobacz, w jaki sposób, wykorzystując Dzień Ojca, postanowiły przyciągnąć stałych i nowych klientów.

Douglas – kompleksowa kampania reklamowa

Douglas to jeden z nielicznych sklepów internetowych, który naprawdę przygował się do Dnia Ojca. Po pierwsze, na tydzień przed świętem wysłał do swoich klientów specjalny newsletter.

Po kliknięciu adresat trafiał na stronę, gdzie wyświetlały się propozycje prezentów na Dzień Ojca – w podziale na progi cenowe.

Pod załączoną na początku grafiką, będącą wizytówką całej kampanii, umieszczono także propozycje interesujących produktów, wraz z promocyjnymi cenami. Do kategorii związanej z kosmetykami pielęgnacyjnymi dołączono na stronie także przewodnik, prezentujący produkty różnych producentow, z uwzglęgnieniem ich zastosowania i właściwości.

Douglas już od początku czerwca promował produkty na Dzień Ojca również na swoim profilu na Facebooku. Do tego, nakręcił spot reklamowy, który nie został – niestety – przetłumaczony ani na język polski, ani na angielski.

Apart – męskość w nieco innym wydaniu

Warto zwrócić uwagę również na kampanię przygotowaną przez Apart. Połączono w niej reklamę produktów tej firmy z reklamą produktów innej jej marki, Aztorin. Ambasadorem tej drugiej został Piotr Stramowski, gwiazda filmów Patryka Vegi, w których gra oficera śledczego walczącego z mafią. Jak twierdzi sam Apart, to nie przypadek, że do tej roli wybrano aktora uchodzącego za twardziela. Męskość i bycie ojcem, jak pokazuje Apart w swoim nowym spocie, absolutnie nie wyklucza wrażliwości.

Kampania Apartu pokazuje też, jak zmieniła się na przestrzeni lat definicja męskości – obecnie coraz więcej mężczyzn decyduje się bowiem na noszenie bransolet czy naszyjników, które jeszcze do niedawna uważane były wyłącznie za elementy biżuterii kobiecej. W tym momencie, jak przekonuje firma, mogą być one również bardzo męskie.

Ikea – spot o czułych i wyrozumiałych ojcach

O Dniu Ojca nie zapominają również marki wnętrzarskie. Co prawda w tym roku Ikea zupełnie odpuściła sobie ten temat, jednak warto przypomnieć sobie spot sprzed dwóch lat, w którym przedstawia ojca jako dobrego, wyrozumiałego i czułego słuchacza. Mężczyzna nie wie, o co chodzi jego córce, nastolatce, jednak spokojnie czeka, aż będzie gotowa opowiedzieć mu o swoich problemach. Reklama intryguje, a jednocześnie wzbudza refleksję. Czasem jeden spot wystarczy, aby wzbudzić w klientach spore zainteresowanie.

x-kom.pl – reklama dla wtajemniczonych odbiorców

W nieszablonowy sposób do Dnia Ojca podszedł x-kom.pl. Sklep, co prawda, nie przeprowadzał długiej i kompleksowej kampanii w różnych kanałach, warto jednak zwrócić uwagę na kreację umieszczoną z tej okazji na Facebooku. 23 czerwca ukazał się na tam post, który mogli zrozumieć tylko wtajemniczeni odbiorcy. O co chodzi? O grafikę przedstawiającą Kratosa z gry „God of War”, który mówi: „Chłopcze, nie zapomnij o Dniu Ojca”. Fani tej gry wiedzą, że ma on w zwyczaju zwracać się w ten sposób do swojego syna. Sądząc po liczbie polubieni, pomysł okazał się bardzo trafiony.

Tchibo – chwytliwy slogan reklamowy

Jeśli chodzi o chwytliwe hasła reklamowe, w tyle nie pozostało również Tchibo. W sklepie, co prawda nie znajdziemy przedstawionych na obrazku kombinerek, jednak – jak obiecuje marka w treści publikacji, znajdziemy w nim mnóstwo innych, sprytnych prezentów. Post polubiło do tej pory ponad 3 tys. facebookowiczów.

Chocolissimo – systematyczność kluczem do sukcesu

Bardzo dobrą kampanię przygotował również sklep Chocolissimo, umieszczając na Facebooku i Instagramie posty związane z Dniem Ojca już od początku czerwca. Co więcej, sklep zorganizował również konkurs, w którym można było wygrać czekoladki nie tylko dla rodzica, ale również dla siebie. Mimo że żadna z tych reklam nie wzbudziła ogromnego zainteresowania, systematyczność z pewnością przyniosła oczekiwane efekty.

Widzieliście inne, interesujące kampanie na Dzień Ojca? Jeśli tak, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach na Facebooku.