KLM udostępnia sterowane głosem wyszukiwanie lotów

KLM uruchamia swoją najnowszą usługę dostępną za pośrednictwem Asystenta Google (Google Assistant). Klienci linii, którzy mają zainstalowaną aplikację Google Assistant na swoich urządzeniach mobilnych oraz inteligentnych urządzeniach domowych, mogą teraz używać poleceń głosowych do wyszukiwania lotów KLM. Usługa jest dostępna w języku angielskim i niderlandzkim.

Posiadacze aplikacji Asystent Google zainstalowanej na tablecie lub smartfonie mogą aktywować serwis wyszukiwania biletów prosząc o rozmowę z KLM. Na to wezwanie zgłosi się inteligentny, wirtualny asystent Bluebot, znany również jako „BB”, który zaoferuje nam pomoc z znalezieniu odpowiedniej oferty przelotu KLM. Przed przystąpieniem do pracy, Bluebot wypyta nas o destynację, port wylotowy i daty całej podróży. Po znalezieniu najkorzystniejszej oferty, klient otrzymuje na swoje urządzenie bezpośredni link do wyniku wyszukiwania, gdzie można już samodzielnie zarezerwować podróż o danych parametrach.

Nowo uruchomiona usługa wyszukiwania lotów nie byłaby możliwa bez bota KLM. Działający na rynku od zeszłego roku chat bot o nazwie BlueBot (w skrócie „BB”) jest technologią bazującą na sztucznej inteligencji Jest połączony zarówno z systemem rezerwacyjnym, skąd czerpie wiedzę na temat lotów, jak też z systemami wsparcia klienta i zewnętrzną technologią. Co więcej, posiada własną osobowość – „BB” jest dziewczyną, jest pomocna, przyjacielska, profesjonalna, a czasem lekko zuchwała. Bluebot rozpoczęła pracę jako „pracownik” działu rezerwacji lotniczych KLM Zaprojektowano ją tak, aby mogła odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące rezerwacji lotniczej KLM poprzez komunikator Messenger. Następnie wirtualnej asystentce umożliwiono pierwszy raz rozmowę głosową, aby asystowała klientów za pośrednictwem Google Home przy pakowaniu walizek przed podróżą. Obie te usługi są oferowane w języku angielskim.