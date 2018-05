Kobiety w IT: rozwój kariery w branży nowych technologii [RAPORT]

23 maja 2018 r. Fundacja Carrots, wspierająca kobiety w branży IT, zaprezentowała wyniki analizy sytuacji kobiet w branży IT w Polsce, przeprowadzonej wraz z partnerami: Accenture Polska, Connectis, Filttr, Newspoint, SW Research, Kreatik, pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Premiera raportu “Kobiety w IT” odbyła się w Mindspace w Warszawie.

W badaniach ankietowych prowadzonych przez Fundację wzięło udział ponad 2 tysiące kobiet, wśród których prawie tysiąc pracuje obecnie w branży IT (pozostałe zajmują się innymi obszarami lub są bezrobotne). Wyniki zostały uzupełnione ilościową i jakościową analizą mediów pod kątem zagadnień dotyczących kobiet specjalizujących się w nowych technologiach oraz komentarzami ekspertek i ekspertów.

Nie trzeba mieć wykształcenia kierunkowego, aby pracować w IT. Co więcej, niekonieczne są studia techniczne – większe znaczenia mają zainteresowania i podążanie za nimi – samokształcenie, kursy, warsztaty, spotkania networkingowe. Branża IT jest bardzo chłonna i jest miejscem dla różnego rodzaju specjalistek i specjalistów.

Obszar nowych technologii jest wciąż silnie zmaskulinizowany. Mimo świadomości korzyści płynących z obecności kobiet w zespole – zarówno dla samych pań, jak i całych firm, w zespołach IT wciąż dominują mężczyźni.

Mówiąc więcej o wspomnianych wyżej korzyściach – kobiety pracujące w IT są zadowolone ze swojej kariery: wysokości zarobków, możliwości pracy z dowolnego miejsca i w wybranym czasie oraz przyjaznej kultury pracy. Warto wspomnieć również, że wynagrodzenie kobiet pracujących w branży IT stanowi prawie 60% ich budżetu domowego.

Mimo że wiele mówi się o nierównym traktowaniu kobiet w branży nowych technologii, według respondentek badania przeprowadzonego przez Fundację Carrots, jest ono rzadsze niż w innych obszarach. Najczęściej spotykaną formą dyskryminacji jest stereotypizacja.

Podczas premiery raportu, poza prezentacją wyników badań, odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięły: Magdalena Taczanowska – Microsoft, Aleksandra Jarośkiewicz – Connectis oraz Maria Połońska – Kreatik, Geek Girls Carrots. Rozmowę poprowadziła Małgorzata Ratajska-Grandin, Prezes Fundacji Carrots. Panelistki zwracały uwagę między innymi na wybory edukacyjne respondentek, najbardziej popularne wśród nich technologie (PL/SQL, JavaScript, Java), postrzeganie kobiet w branży IT oraz promowanie pozytywnych wzorców.

Jak dzisiaj wygląda praca kobiet w IT? Kim są kobiety, które zdecydowały się na tę ścieżkę zawodową? Co zmotywowało je do tego wyboru? Jakie są ich oczekiwania wobec pracodawców? Jak odnajdują się w zespołach, w których często ponad 86% stanowią mężczyźni? Jak mówią o sobie samych i wreszcie, jak postrzegane są przez media? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w raporcie „Kobiety w IT”. Zapraszam do lektury! – powiedziała Małgorzata Ratajska-Grandin, Prezes Fundacji Carrots.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją raportu, który dostępny jest online. Pobrać można go ze strony gocarrots.org/raport2018, płacąc krótkim wpisem opublikowanym na swoim koncie na Twitterze.