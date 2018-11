Koleje Mazowieckie rozpoczęły współpracę z mPay

Koleje Mazowieckie uruchomiły sprzedaż biletów za pośrednictwem mPay – systemu płatności przy użyciu telefonów komórkowych. Pasażerowie korzystający z aplikacji znajdą w niej ofertę biletową, która obejmuje również Wspólny Bilet Samorządowy. Jego posiadacze są uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach ośmiu regionalnych przewoźników kolejowych.

Koleje Mazowieckie to drugi przewoźnik, który w ostatnim czasie nawiązał współpracę z mPay. Spółka każdego dnia uruchamia średnio 800 pociągów, którymi podróżuje prawie 170 tys. pasażerów. Korzystając z mPay mogą oni kupować bilety znajdujące się w ofercie Kolei Mazowieckich: jednorazowe, strefowe czasowe, sieciowe dobowe oraz 3-dniowe.

Udogodnieniem dla osób korzystających z aplikacji mPay jest dostęp do Wspólnego Biletu Samorządowego. Uprawnia on do nieograniczonej liczby przejazdów w niemal wszystkich pociągach uruchamianych przez przewoźników: Arriva, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzką Kolej Aglomeracyjną i Warszawską Kolej Dojazdową. Bilet jest ważny przez 24 godziny i pozwala podróżować na 62 liniach, obsługujących ponad 950 stacji na terenie 12 województw.

Po wyszukaniu połączenia aplikacja daje pasażerom dostęp do informacji takich jak czas podróży, długość trasy czy liczba i miejsca przesiadek. W łatwy sposób można też sprawdzić okres ważności biletu oraz stacje, w obrębie których jest on honorowany. Za bilety pasażerowie mogą płacić środkami z przedpłaconej elektronicznej portmonetki lub przy użyciu podłączonej do mPay karty płatniczej. Aplikacja została również wyposażona w wygodną funkcję zwrotu lub wymiany zakupionego biletu, z której podróżni mogą korzystać w razie zmiany planów wyjazdowych.

Usługa zakupu biletów kolejowych jest dostępna dla użytkowników aplikacji mPay w wersjach na telefony z systemami Android oraz iOS. Do zrealizowania zakupu konieczne jest posiadanie aktywnego połączenia z internetem. Nie jest ono natomiast potrzebne do wyświetlania zakupionych biletów i okazywania ich do kontroli.