Kolejne start-upy z szansą rozwoju pod skrzydłami PKO Banku Polskiego

Start-upy zakwalifikowane do programu MIT EF Poland pod okiem mentorów wezmą udział w programie akceleracji realizowanym w oparciu o know-how jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów technologicznych – Massachusetts Institute of Technology.

Dziewięć start-upów, które znalazły się w ścieżce „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” będzie doskonaliło swój model biznesowy przy wsparciu ekspertów z PKO Banku Polskiego. Wśród rozwiązań zakwalifikowanych do ścieżki fintechowej znalazła się m.in. platforma służąca do automatycznej komunikacji z klientem za pomocą botów oraz narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do zmniejszania wyłudzeń w branży ubezpieczeniowej.

Dzięki zaangażowaniu w projekt partnerów takich jak PKO Bank Polski, polskie start-upy zyskują nie tylko możliwość szybszego rozwoju przy wsparciu doświadczonych mentorów, ale także mogą liczyć na łatwiejszą komercjalizację opracowanych rozwiązań. Jesteśmy otwarci na innowacje i z uwagą śledzimy postępy w doskonaleniu start-upów biorących udział w programie, licząc na wyłonienie z ich grona technologii możliwych do wdrożenia w banku – mówi Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta w PKO Banku Polskim.

Wciąż szukamy polskich jednorożców. Do 3. edycji programu przyjęliśmy startupy rozwijające technologie, które mają szansę na komercjalizację nie tylko w kraju, ale również za granicą. To rozwiązania innowacyjne, niektóre wręcz unikalne w skali globalnej – twierdzi Magdalena Jabłońska dyrektor operacyjna MIT Enterprise Forum Poland.

Do trzeciej edycji programu MIT Enterprise Forum Poland zgłosiło się 117 startupów technologicznych z całej Polski. Zespoły, które przejdą akcelerację zostały wybrane m.in. na podstawie ocen przyznanych przez blisko 60 polskich i zagranicznych jurorów.

Celem programu MIT Enterprise Forum Poland jest wsparcie innowacyjnych polskich mikro i małych firm rozwijających unikalne technologie poprzez połączenie ich potencjału z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji. Udział w programie umożliwia start-upom testowanie i walidację innowacyjnego pomysłu biznesowego dzięki zaangażowaniu ekspertów i zasobów technicznych udostępnianych przez partnerów w ścieżkach branżowych. Najlepsze startupy będą miały możliwość zaprezentowania swoich pomysłów w USA, w trakcie bootcampu w Bostonie.

Lista startupów zakwalifikowanych do ścieżki „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”:

IDENTT: Bezpieczne i praktyczne narzędzie do weryfikacji twarzy i dokumentów przy pomocy sztucznej inteligencji .

BanqUp: Inteligentna platforma finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Integracja produktów bankowych i usługi fintech, wykorzystująca zaawansowaną analitykę danych transakcyjnych i multi-bankowość (PSD2).

Imageen: Wykorzystanie sztucznej inteligencji do zmniejszenia wyłudzeń i poprawy efektywności sprzedaży w branży ubezpieczeniowej.

TalkToBot: Automatyczne zintegrowanie wszystkich kanałów komunikacji z klientem poprzez użycie botów.

Tutorial Online – systemem EPSS (Electronic Performance Support System), który ma na celu zwiększenie efektywności i jakości wykonywanej pracy, dedykowany m.in. działom IT dużych przedsiębiorstw.

PKO Bank Polski włączając się w programy akceleracyjne, pomaga rozwinąć model biznesowy najbardziej perspektywicznym start-upom, a najlepszym rozwiązaniom daje szansę na wdrożenie w banku.