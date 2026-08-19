Mewa umacnia swoją pozycję lidera technologicznego dzięki udziałom w spółce Desion, specjalizującej się w zastosowaniach sztucznej inteligencji

Poprzez strategiczny udział w spółce Desion GmbH z siedzibą w Darmstadt firma Mewa świadcząca usługi w zakresie tekstyliów przemysłowych, zacieśnia wieloletnią współpracę ze swoim partnerem w dziedzinie automatyki, robotyki oraz kontroli tekstyliów opartej na sztucznej inteligencji.

Firma Desion powstała w 2020 roku jako spin-off Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt i Instytutu Fraunhofera i zajmuje się opracowywaniem opartych na sztucznej inteligencji systemów kontroli jakości dla przemysłu tekstylnego i pralni. Jako partner z obszaru przemysłu firma Mewa wspierała ten start-up od samego początku i przyczyniła się do tego, że nowe technologie mogły znaleźć praktyczne zastosowanie. Efektem tej współpracy jest między innymi opatentowana, oparta na sztucznej inteligencji automatyczna linia kontrolna jakości odzieży ostrzegawczej, dzięki której firma Mewa już w 2017 roku znalazła się w pierwszej dziesiątce w rankingu Niemieckiej Nagrody Przemysłowej (Deutscher Industriepreis) w kategorii „Technologia optyczna”.

Najnowszym projektem jest oparta na sztucznej inteligencji kontrola jakości czyściw bawełnianych wielokrotnego użytku pranych w zakładach firmy Mewa. Kontrola ta, która dotychczas odbywała się wizualnie i maszynowo, mogła zostać uzupełniona i zoptymalizowana poprzez zastosowanie kamer.

„Dzięki tym działaniom tworzymy podstawy dla usług tekstylnych przyszłości” – mówi Björn Scheel, dyrektor operacyjny Grupy Mewa. „Skalowalne technologie sztucznej inteligencji pomagają nam usprawniać procesy, w sposób bardziej celowy wykorzystywać zasoby oraz zapewnić wysokie standardy jakości w perspektywie długoterminowej. To jest połączenie technologii i specjalistycznej wiedzy”.

Technologia opracowana przez firmę Desion stanowi połączenie widzenia komputerowego, techniki sterowania oraz sztucznej inteligencji. Po zakończeniu operacji prania i suszenia czyściw kamery rejestrują ich obraz z różnych perspektyw i przekazują dane do oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji. Oprogramowanie to analizuje kategorię, jakość oraz różne rodzaje uszkodzeń. Wyniki analizy przeprowadzonej przez algorytm sztucznej inteligencji wpływają następnie na dalszy przebieg procesu dla każdego pojedynczego czyściwa. W zależności od rozpoznanego stanu jakości dane czyściwo jest ponownie wykorzystywane i dostarczane do klienta, poddawane ponownemu praniu lub całkowicie odrzucane.

Zautomatyzowana kontrola jakości jest objęta patentem i jest już stosowana w wielu zakładach firmy Mewa. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy w oparciu o ten nowy system sprawdzono już ponad 70 mln czyściw. Łącznie firma Mewa pierze rocznie około 1,2 mld czyściw dla klientów B2B z branży przemysłowej, motoryzacyjnej i poligraficznej.

Udział w spółce Desion wynoszący ponad 20 % stanowi część długoterminowej strategii innowacyjnej firmy Mewa. Przedsiębiorstwo stale współpracuje z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi i partnerami technologicznymi w celu opracowywania nowych rozwiązań, zapewniających wyższą jakość, wydajność i zrównoważony rozwój w branży usług tekstylnych.

„Firma Mewa to dla nas silny i zorientowany na przyszłość partner, z którym możemy w sposób praktyczny rozwijać nasze technologie. Ta współpraca ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ współpracując z firmą o bogatej tradycji łączymy wieloletnie doświadczenie z innowacyjnością” – mówi Dirk Siegmund, dyrektor zarządzający firmy Desion. „Ta współpraca pozwala nam na realizację naszej wizji: wnieść świeży powiew do przemysłu tekstylnego w oparciu o zaawansowane technologie oraz zaoferować zorientowane na przyszłość rozwiązania. Oprócz innowacji technologicznych zwracamy przy tym szczególną uwagę na zrównoważony rozwój” – dodaje Siegmund.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy w oparciu o opatentowany, zautomatyzowany system kontroli jakości sprawdzono już ponad 70 mln czyściw (zdjęcie: Desion).

Po wypraniu i wysuszeniu czyściw sztuczna inteligencja na podstawie zdjęć z kamery analizuje ich kategorię, jakość i wady (zdjęcie: Desion).

Mewa Grupa Przedsiębiorstw Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych i jest także wiodącą firmą tej branży w Niemczech. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła, gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa. W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku firmy Mewa do czyszczenia maszyn i urządzeń. Mewa jest firmą rodzinną, posiada 48 lokalizacji, zatrudnia 6000 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2023 roku obroty firmy wyniosły 896 mln euro.Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój. Firma Mewa była wielokrotnie wyróżniana za zorientowanie na klienta oraz zarządzanie jakością i zasobami.