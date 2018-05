Leasing na Allegro dla wszystkich

Dzięki współpracy Allegro z LeaseLink przedsiębiorcy mogą wziąć zakupione na platformie produkty w leasing. Do tej pory największym zainteresowaniem wśród leasingobiorców cieszyła się elektronika, z telefonami, komputerami i sprzętem RTV/AGD na czele. Po dwóch miesiącach od startu, usługa staje się dostępna dla wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce, także niezarejestrowanych klientów platformy Allegro.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować w rozwój firmy, często wybierają leasing jako formę finansowania swoich zakupów. Widać to także po zainteresowaniu nową usługą Allegro i LeaseLink. Do tej pory z leasingu online korzystali przedsiębiorcy posiadający na Allegro konto Firma, którzy za pośrednictwem LeaseLink mogli zapłacić za przedmioty o wartości od 700 do 60 000 złotych brutto. Od teraz, z leasingu na Allegro może skorzystać każdy przedsiębiorca, nie musi mieć nawet konta na Allegro

Jak skorzystać z leasingu? Wystarczy wybrać na Allegro opcję „WEŹ W LEASING”, nastąpi wtedy przekierowanie do aplikacji LeaseLink, gdzie można dostosowywać parametry leasingu do indywidualnych potrzeb. Przedsiębiorcy od ręki otrzymają także decyzję kredytową oraz dokumenty umowy. Natomiast płatność dokończą online w aplikacji LeaseLink – włącznie ze zdalnym zawarciem umowy, bez konieczności składania podpisów i oczekiwania na kuriera (w przypadku pożyczki leasingowej).

Jak wynika z danych Allegro, aż 80 proc. towarów zakupionych w leasing jest do kwoty 5 tys. zł. Największym zainteresowaniem cieszy się sprzęt elektroniczny – smartfony głównie marek Apple i Samsung oraz laptopy Dell. Przedsiębiorcy chętnie zaopatrują się także w sprzęt biurowy oraz RTV/AGD, a także różnego rodzaju maszyny, narzędzia i sprzęt warsztatowy. Co ciekawe, pierwszym zakupem dokonanym na Allegro w marcu w ramach leasingu była… listwa do prac brukarsko-drogowych.