LifeTube udostępnia bazę twórców YouTube

“Baza Twórców YouTube” jest już dostępna. Obecnie w katalogu znajduje się kilkuset influencerów zrzeszonych w sieci LifeTube oraz część twórców współpracujących z Fantasy Expo. Firma zapowiada jednak, że z czasem w bazie pojawią się także youtuberzy spoza sieci.

Baza Twórców jest częścią strategii LifeTube nastawionej na profesjonalizację całej branży influencer marketingu i edukację rynku. Zawiera informacje dotyczące poszczególnych kanałów: opisy, statystyki dot. zasięgu, demografii widowni oraz działalności influencerów poza kanałem YouTube. Ponadto to wyszukiwarka, która pozwala katalogować twórców za pomocą przypisanych im kategorii oraz specjalnych tagów. Istotny — szczególnie z punktu widzenia reklamodawców — jest również mechanizm funkcjonowania statystyk. Informacje dotyczące subskrypcji, średniej wyświetleń wideo oraz liczby fanów na Facebooku i Instagramie aktualizowane są w czasie rzeczywistym.

Na polskim YouTubie funkcjonują setki twórców wideo, którzy codziennie publikują wartościowe dla swoich widzów treści. Tylko w sieci LifeTube skupionych jest 430 kanałów – a liczba ta stale rośnie. Dlatego tak często słyszymy pytanie o to, w jaki sposób wyszukiwać youtuberów do współpracy i skąd czerpać o nich wiedzę. Dla naszych klientów każdorazowo dobieramy influencerów do kampanii – korzystamy z wewnętrznych analiz, doświadczenia i naszego know-how. Na rynku brakowało jednak zweryfikowanego “katalogu” youtuberów dostępnego dla wszystkich. Mamy nadzieję, że dzięki dzieleniu się danymi pomożemy agencjom i marketerom odnajdować odpowiednich youtuberów do współpracy. A influencerzy – zarówno ci popularni, jak i niszowi – będą mogli profesjonalnie zaprezentować się reklamodawcom – tłumaczy Kamil Bolek, dyrektor marketingu LifeTube.

Bazę zasila obecnie ponad 400 kanałów współpracujących z LifeTube i kilkudziesięciu influencerów, którzy pozostają pod opieką Fantasy Expo. Wśród nich znajdują się zarówno niszowi influencerzy, jak i najbardziej popularni twórcy. Wprowadzone do bazy wizytówki uporządkowane są według kategorii (m.in. edukacja, beauty, lifestyle) i specjalnych tagów, dzięki czemu odwiedzający stronę mogą w łatwy sposób zapoznać się z listą twórców powiązanych z daną dziedziną.

LifeTube to największa jednonarodowa sieć YouTube w Europie. Aktualnie LifeTube zrzesza ponad 420 twórców wideo. Łączna liczba subskrypcji przekroczyła 56 milionów, a Twórcy LifeTube generują średnio 510 mln wyświetleń miesięcznie.