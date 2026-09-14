Logo nad recepcją albo za barem trzeba ocenić z miejsca, w którym zobaczy je gość. Z bliska może wyglądać świetnie, a od wejścia zlewać się ze ścianą lub odbijać światło tak mocno, że trudno odczytać nazwę. Dlatego wybór między plexi lustrzaną, drewnem a literami podświetlanymi warto zacząć od wnętrza, jego oświetlenia i odległości patrzenia. Dopiero potem porównywać próbki materiałów.

Najpierw miejsce i wielkość logo

Przed zamówieniem liter dobrze zrobić zdjęcie całej ściany i nanieść na nie znak w rzeczywistych proporcjach. W kadrze powinny znaleźć się też meble, drzwi i lampy. Sam projekt logo na białym tle niewiele mówi o tym, jak napis będzie wyglądał za szeroką ladą recepcyjną lub w wąskiej wnęce.

Warto sprawdzić widok od wejścia, z kolejki do recepcji i od stolików. Jeśli nazwę mają odczytywać osoby stojące kilka metrów dalej, drobny dopisek pod logo może okazać się zbędny. Cienkie kreski, ozdobne zawijasy i małe odstępy między literami również wymagają oceny w docelowym rozmiarze. Przeniesienie znaku z wizytówki na ścianę nie zawsze polega na jego prostym powiększeniu.

Pomaga papierowy szablon w skali 1:1, przyłożony do ściany przed produkcją. Pozwala ocenić wielkość i położenie napisu bez zgadywania na podstawie wymiarów podanych w centymetrach.

Plexi lustrzana do wnętrz z wyraźnym kontrastem

Plexi lustrzana, czyli akryl z warstwą odbijającą światło, pozwala uzyskać lustrzany efekt w literach wyciętych według projektu. Można ją rozważyć do recepcji hotelowej, salonu beauty czy restauracji, w której pojawiają się już połyskujące detale. Materiał nadaje się do cięcia laserowego, co umożliwia odtworzenie konturów napisu i symbolu marki.

Przy wyborze liczy się otoczenie. Lustrzany napis odbija to, co znajduje się przed nim, więc jego wygląd zmienia się zależnie od kąta patrzenia i światła. Próbkę najlepiej obejrzeć na docelowej ścianie, także przy zapalonych lampach. Jeśli odbicia utrudniają odczytanie nazwy, warto zmienić tło, położenie znaku albo rozważyć matowe wykończenie.

Przykładem zastosowania tego materiału jest logo kawiarni BOKO wykonane przez warszawską pracownię Padir. Litery z plexi lustrzanej umieszczono pionowo na słupie oraz poziomo na pomarańczowym kole. Zdjęcia realizacji można obejrzeć na stronie opisującej wycinanie laserowe w Padir. Pokazują, jak ten sam znak można dopasować do dwóch różnych powierzchni w jednym lokalu.

Przy zamówieniu trzeba też ustalić sposób czyszczenia. Akryl wymaga delikatnego traktowania, a środki i akcesoria do pielęgnacji powinny być zgodne z zaleceniami producenta konkretnego materiału. Ma to znaczenie zwłaszcza tam, gdzie personel będzie regularnie usuwał z napisu kurz i ślady dotykania.

Drewno i sklejka gdy ważna jest faktura

Drewniane logo warto rozważyć we wnętrzu, w którym istotną rolę odgrywają naturalne materiały. W kawiarni z drewnianymi blatami czy kameralnym pensjonacie można dopasować napis do istniejącej stolarki. O efekcie zdecydują jednak odcień i wykończenie. Jasny znak na jasnej ścianie może być mało czytelny, nawet jeśli sam materiał dobrze pasuje do wystroju.

W zapytaniu należy rozróżnić lite drewno, sklejkę i MDF. To różne materiały, z innym wyglądem powierzchni i krawędzi. Jeśli napis ma zostać pomalowany na jednolity kolor, warto powiedzieć o tym wykonawcy od razu. Jeśli mają pozostać widoczne słoje, najlepiej zaakceptować próbkę zamiast wybierać wyłącznie ze zdjęcia.

Technologię wykonania trzeba dopasować do grubości i kształtu elementów. W przypadku grubszych liter lub reliefu warto omówić frezowanie CNC. Przed produkcją należy uzgodnić również wygląd boków liter i zabezpieczenie powierzchni. To szczegóły dobrze widoczne z boku, na przykład podczas podejścia do lady.

Litery podświetlane wymagają planu instalacji

Podświetlenie warto rozważyć w restauracji działającej wieczorami lub w recepcji z przygaszonym światłem. Nie jest ono osobnym materiałem: litery mogą łączyć różne tworzywa i wykończenia, a LED stanowi część ich konstrukcji. W praktyce trzeba więc podjąć dwie decyzje: z czego powstanie znak oraz w jaki sposób będzie świecił.

Podświetlenie lica sprawia, że świeci front liter. W wariancie z poświatą światło kierowane jest na ścianę za znakiem. Przed wyborem warto poprosić o pokazanie próbki na podobnym tle, ponieważ kolor i faktura ściany wpływają na odbiór efektu. W lokalu z przytłumionym, ciepłym światłem należy też sprawdzić, czy napis nie będzie zbyt jasny dla osób siedzących w pobliżu.

Jeszcze przed zakończeniem prac wykończeniowych trzeba ustalić doprowadzenie zasilania, ukrycie przewodów i miejsce na zasilacz. Powinien pozostać do niego dostęp serwisowy. Warto zapytać o regulację jasności i sposób wymiany elementów oświetlenia. Gotowy napis może prezentować się dobrze, ale bez zaplanowanej instalacji jego montaż będzie wymagał dodatkowych prac.

Sposób montażu wpływa na wygląd

Napis można zamocować blisko ściany, odsunąć na dystansach albo umieścić na wspólnej płycie. Każde rozwiązanie daje inny efekt. Dystanse uwidaczniają głębokość liter i cień, a płyta staje się dodatkowym tłem dla znaku. Wybór powinien uwzględniać także masę elementów oraz rodzaj podłoża.

Wykonawca powinien wiedzieć, czy logo trafi na malowany tynk, szkło, płytę meblową czy ścianę o nierównej fakturze. Nie należy zakładać, że ten sam klej lub taśma sprawdzą się wszędzie. W wynajmowanym lokalu warto wcześniej ustalić możliwość wiercenia i sposób późniejszego demontażu.

Przy osobnych literach przydaje się szablon montażowy. Pomaga zachować odstępy i właściwe położenie wszystkich elementów, łącznie z kropkami czy drobnym symbolem. To szczególnie istotne przy znakach opartych na precyzyjnie zaprojektowanej typografii.

Co przygotować do wyceny logo przestrzennego

Do pierwszego zapytania warto dołączyć:

plik wektorowy logo, na przykład SVG, AI, EPS lub wektorowy PDF;

zdjęcie miejsca montażu i wymiary dostępnej powierzchni;

planowaną szerokość napisu oraz informację o rodzaju podłoża;

preferowany materiał i informację, czy logo ma być podświetlane;

oczekiwany termin realizacji oraz informację, czy potrzebny jest montaż.

Gdy materiał nie jest jeszcze wybrany, można poprosić o porównanie dwóch wariantów dla tego samego projektu.

Porównując oferty, trzeba sprawdzić ich zakres. Sama produkcja liter to inna usługa niż dostarczenie gotowego zestawu z mocowaniami, szablonem, instalacją LED i montażem. Wycena powinna jasno wskazywać, które z tych elementów obejmuje oraz kto odpowiada za przygotowanie ściany i zasilania.

Przed akceptacją produkcji najlepiej wrócić do miejsca, z którego gość po raz pierwszy zobaczy logo. Sprawdzić jego wielkość na szablonie, przyłożyć próbkę materiału i włączyć oświetlenie używane w lokalu. Taka próba daje znacznie więcej niż wybór najładniejszego napisu z katalogu.

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