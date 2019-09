Meble do salonu – dlaczego warto postawić na drewno?

Pokój dzienny, zwany również salonem, to centrum życia rodziny i wizytówka całego domu i gospodarzy. W tym pomieszczeniu przyjmujemy gości, tutaj spędzamy najwięcej czasu z rodziną. Ze względu na liczne funkcje salon wymaga umeblowania, które dobrze te funkcje będzie spełniać. Miłośnicy częstych zmian stylów aranżacyjnych lubią meble niedrogie, które bez żalu można zastąpić innymi. Zdecydowanie więcej osób stawia na meble do salonu solidne, wielopokoleniowe, wykonane ze szlachetnych surowców. W świecie mebli od tysiącleci jest jeden taki materiał – drewno. Drewniane meble do salonu, to wyżyny elegancji i dobrego smaku, a przy tym ekologiczny ukłon w stronę natury.

Właściwości drewna meblowego

Drewno jest surowcem naturalnym pochodzenia roślinnego. W pniu ściętych drzew drewnem jest warstwa zawarta między rdzeniem a warstwą kory i łyka.

Z punktu widzenia technologii drewno zaliczane jest do kompozytów z polimerową budową włókien.

Wśród najważniejszych zalet drewna warto docenić następujące:

1. Jest powszechnie dostępne, łatwo się go pozyskuje, a w większości przypadków nie jest bardzo kosztowne.

Do wykonywania rozmaitych przedmiotów wykorzystuje się głównie drewno lite. W celu zmniejszenia wagi oraz ceny mebli producenci stosują różnego rodzaju płyty fornirowane lub okleinowe powstałe na bazie lub z domieszką drewna.

2. Drewno jest łatwe w obróbce, a jednocześnie bardzo wytrzymałe, odporne na uszkodzenia.

Meble z drewna litego, dobrze konserwowane, służą wielu pokoleniom, a czas zmienia wyłącznie ich zabarwienie. Można nawet porównać drewno do wina – im starsze, tym lepsze.

3. Wyroby drewniane cechuje higroskopijność – łatwo przyjmują wilgoć, ale również łatwo ją oddają.

Ma to ogromne znacznie dla tworzenia mikroklimatu mieszkania – podczas deszczowych dni drewno pochłania nadmiar wilgoci z powietrza, gdy jest gorąco i sucho – uwalnia zgromadzoną wodę i tym samym poprawia zbyt niską wilgotność pomieszczeń.

4. Drewno jest połyskliwe. O połysku decydują: gatunek drewna, szczególnie układ promieni rdzeniowych, sposób cięcia i obróbki.

Większość gatunków nie ma wyraźnego połysku, a tak zwane „błyszcza” w postaci wyróżniających się smug czy plam niektórzy uważają za wady drewna. Niejeden producent drewna oburzy się na takie stwierdzenie. Błyszcza wadami nie są na pewno, a połysk drewna można zmienić bejcami orz lakierami.

5. Wyroby drewniane są twarde i wytrzymałe. W zależności od gatunku drzewa pozyskuje się surowiec różnej twardości.

W Polsce wysoko ceni się dąb i buk. Stolarnie i zakłady produkujące drewniane meble do salonu docenią również brzozę, czereśnię, orzech, modrzew, jesion, sosnę.

6. Drewno ma szeroką paletę barw oraz różne ich odcienie. Kolor drewna uwarunkowany jest zarówno gatunkiem, jak i miejscem występowania.

Drzewa rosnące na północy i w strefie umiarkowanej (na przykład w Polsce) mają drewno jaśniejsze; im bliżej zwrotników i równika drewno przyjmuje ciemniejsze zabarwienie. Można to udowodnić porównując te same gatunki drzew – akacja z Europy jest niemal biała, w porównaniu z ciemną akacją afrykańską.

Znaczenie drewna dla przemysłu meblowego

W meblarstwie ceni się najwyżej drewno lite. Dla obniżenia ceny mebli stosuje się często łączenie różnych materiałów – fronty lub blaty są z drewna, niewidoczne korpusy konstrukcji wytwarza się z różnego rodzaju płyt.

Producent drewna dobrze znający surowiec potrafi wykorzystać jego naturalne własności, co przekłada się na efekt końcowy, którym jest zastosowanie drewna w meblarstwie.

Spośród wszystkich cech zdecydowanie najważniejszą jest unikalność każdego kawałka drewna. Nie ma dwóch takich samych desek, niemożliwe jest dopasowanie idealnie symetrycznych słojów na drzwiach szafy. Drewno, niczym linie papilarne, dwa razy się nie powtarza.

Kto o tym będzie wiedział, to nie popełni błędu w kupowaniu wyposażenia salonu w częściach, na raty. Jeśli docelowo salon ma być umeblowany sprzętami z drewna tego samego gatunku, pasującego do siebie, to należy od razu zakupić cały komplet. Jeśli kupimy cztery krzesła, a potem u tego samego producenta zamówimy następne cztery, to na pewno będą się od siebie różniły, na początku nawet bardzo. Upływ czasu nieco pomoże zniwelować różnice, gdyż meble szlachetnie i dostojnie się starzejąc zmienia barwę na ciemniejszą.

Unikatowość drewna jest więc pewnym problemem w meblowaniu mieszkania, ale na pewno lepiej mieć różniące się od siebie meble z pięknego drewna, niż powielane w milionach egzemplarzy umeblowanie z tworzyw.

Do jakich wnętrz pasują meble z drewna?

Wśród licznych zalet drewna jest również uniwersalność – drewniane sprzęty doskonale wpasowują się we wszystkie style aranżacyjne. Jeśli ktoś myśli, że drewno to tylko styl rustykalny, klasyczny, czy skandynawski, to jest w błędzie. Drewniane wyroby królować mogą w modernistycznych mieszkaniach typ loft lub w innych minimalistycznych wnętrzach.

Nietrudno sobie wyobrazić nowoczesny salon, w którym stół ze szklanym blatem ma podstawę z drewna. A jeśli będzie to piękny kawałek drewna, które zostało wyrzucone na brzeg przez fale oceanu będziemy mieć do czynienia z maestrią, szczytem elegancji, z kosmosem designu, no i … ceny.

Drewno doskonale komponuje się ze wszystkimi surowcami. Łączone z kamieniem, metalem, szkłem, ceramiką, a nawet tworzywami sztucznymi nie tylko zachowuje swoje unikatowe piękno, ale pomaga wydobyć korzystne cechy innych materiałów.

Można więc drewnianymi meblami zapełniać wnętrza salonów w dowolnym stylu – drewno, niezależnie czy w roli głównej, czy jako uzupełnienie, zawsze jednakowo dobrze spełni wszelkie funkcje praktyczne oraz dekoracyjne.

Meble drewniane a zdrowie człowieka

Jeśli kogoś nie przekonuje naturalne piękno drewna, trwałość i odporność na niekorzystne czynniki środowiskowe, to być może doceni walory zdrowotne drewnianych kredensów, stołów, szaf. Drewno jest skarbem dla alergików – ma właściwości antystatyczne, więc na drewnianych powierzchniach, które są dobrze zabezpieczone, kurz niełatwo się osadza. Dla cierpiących na różne schorzenia układu oddechowego nie do przecenienia jest higroskopijność drewnianych mebli – absorpcja lub uwalnianie wilgoci poprawia mikroklimat pomieszczeń.

Wielu miłośników drewna zwraca uwagę na kojące działanie zapachu, jaki uwalniają drewniane meble w salonie. Wprawdzie nie wszystkie gatunki drewna mają trwały i silny aromat, jednak niektóre pachną przez długie lata. Przykładem zapachowych gatunków mogą być jałowiec wirginijski, cedr, sandałowiec.

Aby naturalnych właściwości drewna nie zniszczyć, do jego zabezpieczenia stosuje się bejce i lakiery ekologiczne, a do konserwacji służą naturalne woski.

Drewniane wyposażenie salonu jest trwałe i funkcjonalne, a przy tym daje wrażenie niepowtarzalnego, nieprzemijającego piękna, otulenia ciepłym i przyjaznym dotykiem natury. Posiadanie takiego miejsca uszczęśliwi każdego człowieka.

