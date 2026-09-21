131 nowych artykułów, większy wybór odzieży damskiej oraz szeroka oferta obuwia – to główne nowości w sklepie internetowym i katalogu firmy Mewa 2026/27. Nowy asortyment obejmuje produkty z zakresu BHP oraz markowe artykuły przeznaczone do różnych zastosowań, spełniające zróżnicowane wymagania użytkowników.

Jakie obuwie ochronne najlepiej pasuje do danej stopy? Jakie rękawice nadają się do pracy w warunkach, gdzie należy zadbać o szczególne wymagania? W przypadku wyposażenia stanowiska pracy liczą się: ochrona, funkcjonalność i odpowiednie dopasowanie. Oferta artykułów BHP, które można dodatkowo zakupić, uzupełnia kompleksową usługę dla klientów Mewa, zapewniając szeroki wybór produktów i odzieży do pracy.

Rozszerzony asortyment obejmuje 131 nowych produktów z kategorii: obuwie, rękawice, odzież i akcesoria, a ponadto oferuje wyroby popularnych marek znanych z wysokiej jakości, takich jak Korsar, Elten, Sioen, Puma, Ansell, Hakro i 3M. Wśród nowości znaleźć można między innymi produkty marki Dassy. Rozszerzono również ofertę odzieży damskiej, uwzględniając w ten sposób rosnący popyt na fasony i kroje przeznaczone dla kobiet.

W ofercie także odpowiednie obuwie ochronne

Szczególnie różnorodny jest wybór obuwia. Oprócz obuwia ochronnego dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i w warsztatach, asortyment obejmuje także obuwie robocze dla sektora opieki, higieny, medycyny, kuchni i gastronomii, a także buty z cholewką wykonane z tworzywa PU/PVC, buty zimowe oraz obuwie biznesowe. Uwzględniono również szczególne wymagania dotyczące obuwia, czego przykładem jest obuwie ochronne marki Baak wyposażone w miękką, elastyczną wstawkę zapewniającą większy komfort osobom z haluksami. W procesie wyboru obuwia firma Mewa wspiera swoich klientów, oferując indywidualne doradztwo i pomagając w znalezieniu modeli dostosowanych do rodzaju wykonywanej pracy, wymogów bezpieczeństwa oraz indywidualnych potrzeb.

Artykuły BHP od jednego dostawcy

Oprócz obuwia i odzieży roboczej bogaty asortyment obejmuje rękawice, środki do ochrony skóry i do higieny, a także środki ochrony głowy, oczu, słuchu i dróg oddechowych. Wśród rękawic są rękawice montażowe, antyprzecięciowe, skórzane, chroniące przed substancjami chemicznymi, jednorazowe, zimowe oraz spawalnicze.

W sklepie internetowym buy4work.mewa.shop/pl/pl dotychczasowi klienci firmy Mewa mogą w każdej chwili zamawiać potrzebne artykuły. Wyjaśnieniami dotyczącymi produktów, norm i klas ochrony służy dział obsługi klienta. Fachowe doradztwo stanowi wparcie dla solidnej wiedzy specjalistycznej, szczególnie w przypadku kompleksowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Na życzenie klienta eksperci przyjmują zamówienia również bezpośrednio oraz udzielają indywidualnych porad.

Przy składaniu zamówień nie jest wymagana minimalna ilość kupowanych produktów i może być wystawiona faktura. Rocznie firma Mewa realizuje około 140 000 dostaw artykułów przeznaczonych do sprzedaży w 26 krajach. Do tej pory sprzedano 8,3 mln artykułów. Według ankiety przeprowadzonej przez firmę wśród klientów 96% z nich jest zadowolonych z jakości oferowanych produktów. Nowy katalog liczy 266 stron i od września 2026 r. będzie dostępny w wersji drukowanej w dwunastu wersjach językowych oraz do pobrania w formacie PDF.

131 nowych artykułów, większy wybór odzieży damskiej oraz szeroka oferta obuwia – nowy asortyment w sklepie internetowym i w katalogu firmy Mewa 2026/27 (zdjęcie: Mewa/uzupełnione elementami wygenerowanymi przez AI).

Mewa Grupa Przedsiębiorstw Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych i jest także wiodącą firmą tej branży w Niemczech. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła, gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa. W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku firmy Mewa do czyszczenia maszyn i urządzeń. Mewa jest firmą rodzinną, posiada 48 lokalizacji, zatrudnia 6000 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2023 roku obroty firmy wyniosły 896 mln euro.Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój. Firma Mewa była wielokrotnie wyróżniana za zorientowanie na klienta oraz zarządzanie jakością i zasobami.