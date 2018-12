MobilnyPortretPolaka: kim są “heavy userzy” smartfonów?

Kim jest „heavy user” smartfona? To osoba korzystająca z telefonu tak często, że praktycznie się z nim nie rozstaje. Zabiera go do łóżka, używa podczas posiłków i jest stale obecna w mediach społecznościowych. Bardzo chętnie korzysta z bankowości mobilnej. To zarówno kobieta, jak i mężczyzna – niezależnie od płci używamy smartfona tak samo dużo i często.

Z badania #MobilnyPortretPolaka wynika, że czterech na dziesięciu użytkowników smartfona praktycznie nie rozstaje się ze swoim telefonem. „Heavy userów” jest znacznie więcej wśród młodych użytkowników – takie przywiązanie do komórki deklaruje blisko 60% osób w wieku 18-29 lat. Prawdziwy „heavy user” dotkliwiej odczuwa brak telefonu przy wyjściu z domu niż fakt nie zabrania portfela. Taką deklarację składa 65% z nich. Kobiety tak samo dużo i często jak mężczyźni korzystają ze smartfonów. Ze swoim telefonem praktycznie nie rozstaje się 38% kobiet i 37% mężczyzn. Osoby najintensywniej korzystające z telefonu czyli nasi „heavy userzy” nie rozstają się z komórkami w wielu codziennych sytuacjach. 65% z nich przyznało, że każdego dnia zabiera swoje urządzenie do łóżka. Czterech na dziesięciu intensywnych użytkowników ogląda telewizję jednocześnie używając urządzenia, więcej niż jeden na trzech zabiera go także do toalety, a nieznacznie mniej niż trzech na dziesięciu korzysta ze smartfona podczas posiłków. Heavy Userzy regularnie korzystają z sieci społecznościowych. Więcej niż trzech na czterech z nich codziennie przegląda Facebooka, blisko czterech na dziesięciu codziennie korzysta z Youtube, co piaty sprawdza Instagrama, a 15 proc. Snapchata. Aplikacja bankowa jest wśród nich bardzo popularna, korzysta z niej co drugi „heavy user”. 66% „heavy userów” korzystających z bankowości mobilnej przynajmniej raz w tygodniu sprawdza saldo rachunku, 42% opłaca mobilnie rachunki lub czynsz, 38% płaci za zakupy BLIKIEM, 25% płaci za pomocą aplikacji za zakupy w sklepie internetowym, 16% płaci zbliżeniowo telefonem. Co ciekawe, osoby rzadziej korzystające ze smartfona również są zainteresowane bankowaniem przez telefon (40% osób). Metryka badania #MobilnyPortretPolaka: badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Banku Millennium w grudniu 2017 na reprezentatywnej, 1000-osobowej, ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 18 i więcej lat. Technika badawcza: CATI.