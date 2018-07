MoveApp stworzy nową wersję aplikacji dla GPW

Agencja interaktywna z Wrocławia wygrała przetarg na stworzenie aplikacji mobilnej dla GPW. Będzie to wersja 3.0. Tym samym kontynuowana jest 6-letnia współpraca ze spółką.

Zespół MoveApp – Grupa Me & My Friends tworzy autorskie rozwiązania z zakresu aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android, które były nagradzane między innymi tytułami Mobile Trends Awards, Golden Arrow czy impactor.

To dla nas duża motywacja i cieszymy się z możliwości realizacji kolejnych projektów z obszaru digital dla tak znamienitej instytucji jak warszawska giełda. Wersja 3.0 na pewno pozytywnie zaskoczy użytkowników rozszerzeniem funkcjonalności. Na tym etapie nie mogę zdradzić więcej szczegółów – komentuje wygraną w przetargu Bartosz Brażewicz-Dosiółko, Project Manager Director w Grupie Me & My Friends.

Wrocławska firma stworzyła także dwie wcześniejsze wersje tej aplikacji i zaprojektowała pierwszego bota w historii warszawskiej giełdy, działającego za pośrednictwem popularnego komunikatora Facebook Messenger.