Nest Bank otwiera się na fintechy

Nest Bank uruchomił nowy system bankowości internetowej i mobilnej oparty o otwarte interfejsy integracyjne. Już teraz pod Nest Bank API swoje usługi podpięły polskie fintechy – SkyCash i FinanteQ, współpracę z bankiem rozwija też InteliWISE. Bank zapowiada, że to dopiero początek i zaprasza kolejne podmioty do współpracy.

Już w przyszłym roku dyrektywa PSD2 zobliguje polski rynek bankowy do realizowania koncepcji „otwartej bankowości”. W praktyce oznacza to, że wszystkie banki będą musiały dostosować swoje systemy do integracji z zewnętrznymi podmiotami. Fintechy oraz platformy płatnicze uzyskają legalny dostęp do danych związanych z historią transakcyjną klientów, co umożliwi przenoszenie całej relacji z jednego banku do innego. Otwartość w udostępnianiu interfejsów aplikacji bankowych pozwoli z kolei na ich integrację z rozwiązaniami zaproponowanymi przez fintechy. Wszystko to daje bankom i fintechom całkiem nowe możliwości w zakresie rozwijania nowoczesnych rozwiązań transakcyjnych, usprawnień procesowych i funkcjonalności aplikacji bankowych. Dla klienta oznacza to nowy sposób korzystania z bankowości, jeszcze bardziej dostępny i przyjazny.

Nest Bank postanowił otworzyć się na podmioty związane z rynkiem fintech jeszcze przed wejściem w życie dyrektywy PSD2 i udostępnił im swoją platformę już na etapie jej tworzenia. Przygotowana w ten sposób platforma bankowości internetowej została właśnie udostępniona nowym klientom banku. Bankowość mobilna dostępna będzie w sklepach Google Play i App Store z momentem zakończenia standardowej weryfikacji aplikacji przez Google i Apple.

Konto bankowe w dzisiejszych czasach powinno być bezpiecznym i funkcjonalnym portfelem, który jest zawsze dostępny dla klienta. Takim właśnie portfelem jest konto w Nest Banku. Już dzisiaj nasi klienci mogą płacić telefonem z wykorzystaniem Google Pay, Apple Pay czy Garmin Pay. W przyszłym roku mamy zamiar udostępnić również BLIK. Dzięki Nest Bank API chcemy także wychodzić z płatnościami do serwisów zewnętrznych popularnych wśród klientów lub takich, które mają duży potencjał, aby odpowiedzieć na ich nowe potrzeby — przekonuje Małgorzata Adamczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Nest Banku.

W nowej platformie bankowości elektronicznej Nest Banku postawiono na ergonomię interfejsu. U podstaw prostoty, przejrzystości i czytelności interfejsu leży stworzona przez Google konwencja material design. Platformę wyróżnia nowoczesna technologia React JS, SPA, dostosowanie do standardów Responsive Web Design, a z drugiej strony klasyka w podejściu do podstawowych elementów systemu, szanująca przyzwyczajenia użytkowników kreowane latami przez rynek.

Pierwszymi fintechami, które podłączyły swoje usługi do platformy Nest Banku są SkyCash, InteliWISE i Finanteq. Dzięki nim bank mógł zaoferować swoim klientom rozwiązania ułatwiające codzienne korzystanie z finansów. Integracja ze SkyCash umożliwia dokonywanie płatności w aplikacji mobilnej SkyCasha bezpośrednio z konta w Nest Banku, bez konieczności wcześniejszego zasilania portfela zewnętrznego. Moduł mCommerce udostępniony w bankowości mobilnej Nest Banku przez Finanteq pozwala na wnoszenie opłat parkingowych, kupno biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe, zamawiane taksówek czy rezerwację hoteli. Natomiast InteliWISE oferuje wykorzystanie swojej technologii przy integracji z Nest Bank API. Dzięki temu dowolny partner zewnętrzny Banku może budować aplikacje, które potrafią prowadzić swobodną konwersację z klientem. Bank planuje także we współpracy z InteliWISE zaproponować klientom nowe możliwości bankowania oparte o wykorzystanie sztucznej inteligencji na poziomie UX.

Na potrzeby nowych partnerów Nest Bank wystawił dedykowane środowisko testowe – Sandbox. Będzie on służył do integracji z zewnętrznymi serwisami i aplikacjami wraz z pełną dokumentacją wystawionych usług. Środowisko jest dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych współpracą z Nest Bankiem.

Docelowo, zgodnie z regulacjami europejskimi w ramach Sandboxa w marcu 2019 będą również udostępnione usługi w ramach PSD2 (Polish API).

Wraz z udostępnieniem Nest Bank API uruchomiona została dedykowana strona www. Znajdują się na niej zarówno dokumentacja, jak i informacje organizacyjne. Dostępny jest również formularz za pomocą, którego można zgłosić chęć współpracy i otrzymać dostęp do sandbox-a.