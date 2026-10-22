Zabrudzone olejem części maszyn, zanieczyszczone narzędzia czy zatłuszczone elementy konstrukcyjne to codzienność w warsztatach i zakładach przemysłowych. Do ich czyszczenia często stosuje się urządzenia czyszczące metodą na zimno, zawierające rozpuszczalniki. Ekologiczną alternatywę stanowią myjki do czyszczenia części firmy Mewa – wykorzystują one działanie naturalnych mikroorganizmów do biologicznego rozkładu olejów i tłuszczów.

W wielu przedsiębiorstwach przemysłowych stosuje się urządzenia do czyszczenia funkcjonujące na bazie rozpuszczalników. Często zawierają one lotne związki organiczne, co może znacząco pogorszyć jakość powietrza w halach produkcyjnych i warsztatach. Dlatego też zgodnie z dyrektywą UE firmy są zobowiązane do ograniczenia stosowania substancji zawierających lotne związki organiczne. Ponadto takie związki organiczne mogą zwiększać zagrożenie w miejscu pracy w przypadku wysokich temperatur lub pożaru.

Mikroorganizmy kluczowym elementem procesu czyszczenia

W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń wykorzystujących metodę czyszczenia na zimno, systemy firmy Mewa nie zawierają substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia. Wykorzystują one płyn czyszczący na bazie wody. Zawarte w nim naturalne mikroorganizmy w temperaturze do 40 °C w sposób ciągły rozkładają osadzone oleje, tłuszcze i smary. Dzięki temu płyn zachowuje swoją skuteczność przez długi czas i może być stosowany znacznie dłużej niż tradycyjne płyny czyszczące zawierające rozpuszczalniki. Pozwala to oszczędzić zasoby i zmniejszyć zużycie chemicznych środków czyszczących.

Wszechstronne zastosowanie, również w obszarach wrażliwych

Płyn czyszczący stanowi połączenie środków odtłuszczających oraz naturalnych mikroorganizmów i posiada certyfikat C1 zgodny z wytycznymi dotyczącymi produkcji żywności. Dzięki temu myjka do czyszczenia części może być wykorzystywana również w technicznych zastosowaniach w zakładach produkujących żywność, na przykład podczas prac

konserwacyjnych i naprawczych. System ten wykazuje jednak swoje zalety przede wszystkim wszędzie tam, gdzie konieczne jest regularne czyszczenie silnie zabrudzonych narzędzi, podzespołów lub elementów maszyn, na przykład w warsztatach zakładów przemysłowych, rolniczych i budowlanych, a także w obszarach produkcji i utrzymania ruchu.

Przykład producenta narzędzi i form odlewniczych FASSNACHT z Bobingen w Niemczech pokazuje, jak bardzo firmy mogą skorzystać na zastosowaniu tego typu urządzeń do czyszczenia. Od ponad 35 lat Mewa jest częścią codziennej działalności firmy FASSNACHT. Obecnie współpraca obejmuje między innymi wykorzystanie myjek do części maszyn, wykorzystywanych w ramach kompleksowej usługi ze strony firmy Mewa. Dla Nico Korkischa, zastępcy dyrektora ds. technicznych w firmie FASSNACHT, takie wsparcie w codziennej działalności stanowi istotną wartość dodaną: „Dla nas jakość nie zaczyna się dopiero na etapie produkcji. Zależy nam na tym, aby odciążyć nasz zespół pracowników, a jednocześnie zmniejszyć nakłady administracyjne. Firma Mewa jest dla niezawodnym partnerem, dzięki któremu możemy skupić się na tym, co najważniejsze”.

Kompleksowa usługa ułatwia codzienną pracę

Istotną zaletą oferowanego rozwiązania jest koncepcja serwisu. W ramach kompleksowej usługi specjaliści z firmy Mewa nie tylko zajmują się instalacją myjki i szkoleniem personelu, ale także przeprowadzają regularną konserwację urządzenia. Obejmuje ona między innymi uzupełnianie płynu czyszczącego, wymianę filtrów i szybko zużywających się części oraz czyszczenie systemu. Dzięki temu wydajność urządzenia pozostaje na stałym poziomie, a użytkownicy mogą skupić się na swojej podstawowej działalności.





Kompleksowa usługa stanowi uzupełnienie rozwiązania technicznego: podczas gdy firma Mewa zapewnia sprawność działania systemu, naturalne mikroorganizmy przejmują znaczną część właściwego procesu czyszczenia. Dzięki połączeniu biologicznej technologii czyszczenia z usługami serwisowymi firma Mewa pokazuje, jak można pogodzić ekonomiczność z troską o środowisko. Właściwą pracę wykonują przy tym pomocnicy niewidoczni gołym okiem: miliony naturalnych mikroorganizmów, które rozkładają biologicznie osadzające się na czyszczonych elementach oleje i tłuszcze.

W czyszczeniu części dostępne są trzy metody: czyszczenie ręczne przy pomocy myjki Mewa Eco-Clean zaopatrzonej w pędzel czyszczący (po lewej), czyszczenie pod wysokim ciśnieniem – przy pomocy myjki wysokociśnieniowej Mewa High-Pressure (w środku) oraz czyszczenie automatyczne (z prawej) (zdjęcia: Mewa).

Mewa Grupa Przedsiębiorstw Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych i jest także wiodącą firmą tej branży w Niemczech. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła, gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa. W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku firmy Mewa do czyszczenia maszyn i urządzeń. Mewa jest firmą rodzinną, posiada 48 lokalizacji, zatrudnia 6000 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2023 roku obroty firmy wyniosły 896 mln euro.Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój. Firma Mewa była wielokrotnie wyróżniana za zorientowanie na klienta oraz zarządzanie jakością i zasobami.