Visa w nowej kampanii „2 na 3 sprzedawców woli, gdy za zakupy płacisz kartą lub telefonem” promuje zarówno płatności mobilne za pomocą smartfonów i inteligentnych zegarków, jak też transakcje kartą w sklepach internetowych. Kampanię poprzedziło badanie Kantar na ogólnopolskiej grupie sprzedawców w sierpniu 2019 r. Wynika z niego, że 2 na 3 sprzedawców w stacjonarnych punktach sprzedaży w Polsce woli, gdy klienci płacą kartą lub telefonem.

„W nowej kampanii Visa zachęcamy konsumentów do korzystania z szybkich i wygodnych płatności mobilnych nawet za najdrobniejsze zakupy. Wiemy, że sprzedawcy są chętni do przyjmowania takich płatności, ponieważ dzięki nim mogą na przykład obsłużyć większą liczbę klientów w godzinach szczytu. Z naszych badań wynika, że już 2 na 3 sprzedawców woli, gdy klienci płacą kartą lub telefonem. Będziemy też edukować konsumentów o wygodzie i bezpieczeństwie transakcji Visa w internecie. Wielu kupujących nie ma świadomości na przykład tego, że wyłącznie płatności kartą zapewniają im dodatkową ochronę w postaci możliwości skorzystania z procedury chargeback.” – mówi Katarzyna Jezierska, Head of Marketing, Central Eastern Europe w Visa.

Przygotowana w Polsce kampania rozpocznie się 13 stycznia 2020 r. i potrwa do 8 marca 2020 r. W ramach działań komunikacyjnych w stacjach telewizyjnych emitowane będą 30- i 15-sekundowe spoty reklamowe.

Za kreację i produkcję spotów reklamowych odpowiada agencja Saatchi & Saatchi IS, natomiast planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy Starcom.