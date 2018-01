Operator BLIKA w e-Izbie

Polski Standard Płatności, operator BLIKA, zasilił grono firm zrzeszonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej. Izba reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie.

BLIK to na polskim rynku najpopularniejsze rozwiązanie płatnicze w szerokim eCommerce. Polski Standard Płatności cały czas rozwija usługę we współpracy ze wszystkimi dostawcami usług płatniczych w Polsce. Już w tej chwili dostęp do BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma ok. 70 proc. wszystkich klientów krajowych banków. W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Polacy zapłacili w internecie BLIKIEM ponad 13 mln razy. Dołączenie do członków Izby Gospodarki Elektronicznej pozwoli nam efektywniej budować świadomość tego jak istotne są płatności mobilne – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Udziałowcami spółki PSP jest sześć polskich banków: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski. Z BLIKA mogą korzystać również klienci Getin Banku, BNP BGŻ Paribas, Inteligo, Orange Finanse i T-Mobile Usługi Finansowe, a wkrótce także Credit Agricole oraz Raiffeisen Banku.