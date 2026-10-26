Piętro zmienia sposób korzystania z lokalu bardziej, niż sugeruje jego plan. Ten sam układ może być cichy i przewiewny na jednej kondygnacji, a na innej cierpieć z powodu hałasu, braku prywatności, nagrzewania lub bliskości urządzeń technicznych.

Dlaczego numer piętra ma znaczenie

Wybierając mieszkania na Phuket, kupujący często zaczynają od widoku i ceny za metr, lecz kondygnacja wpływa również na codzienny komfort. Zmienia odległość od ulicy i części wspólnych, ekspozycję na wiatr, prywatność oraz zależność od windy. W klimacie tropikalnym dochodzą kwestie nasłonecznienia, deszczu i pracy klimatyzacji.

Nie istnieje jedno piętro najlepsze dla wszystkich. Rodzina może cenić szybki dostęp do terenu wspólnego, a gość wakacyjny lepszy widok. Przy dłuższym pobycie większe znaczenie mogą mieć cisza i temperatura.

Kondygnację trzeba oceniać razem z położeniem lokalu w budynku. Czwarte piętro nad wjazdem do garażu może być mniej komfortowe niż drugi poziom po spokojnej stronie. Sam numer piętra nie wystarcza.

Pomaga porównanie lokali w tym samym budynku, ponieważ eliminuje część zmiennych. Jeśli dwa mieszkania mają podobny metraż i standard, różnice w temperaturze, hałasie, prywatności oraz widoku łatwiej przypisać położeniu. Taka analiza daje więcej informacji niż porównywanie samej numeracji pięter w różnych inwestycjach.

Parter: wygoda, ogród i bliskość części wspólnych

Parter daje łatwy dostęp, co doceniają rodziny, osoby starsze i właściciele często korzystający z basenu. Lokale z ogródkiem lub wyjściem do basenu mogą oferować wygodę niedostępną wyżej. Brak zależności od windy jest dodatkowym atutem.

Ta sama bliskość terenu może ograniczać prywatność. Przechodzący goście, leżaki przy basenie albo wejście do budynku znajdujące się naprzeciw okien sprawiają, że zasłony pozostają zamknięte przez dużą część dnia. Warto obejrzeć lokal w godzinach największej aktywności kompleksu.

Na parterze szczególną uwagę przyciąga wilgoć i odpływ wody. Trzeba sprawdzić poziom posadzki względem terenu, ślady zawilgocenia, zapach, stan ścian oraz to, jak woda zachowuje się po intensywnym deszczu. Problemu nie należy utożsamiać automatycznie z kondygnacją, ale jego skutki właśnie tutaj bywają najbardziej odczuwalne.

Przy ocenie parteru przydaje się krótka lista kontroli:

odległość okien od ciągów pieszych;

możliwość zamknięcia i zabezpieczenia drzwi tarasowych;

poziom gruntu i odpływ wody;

hałas z lobby, basenu i parkingu;

nasłonecznienie ograniczone przez roślinność lub mury;

rzeczywista użyteczność prywatnego ogródka.

Środkowe kondygnacje jako kompromis

Mieszkania w środku budynku często unikają skrajności. Znajdują się dalej od parterowej aktywności, a jednocześnie nie są bezpośrednio pod dachem. Przy poprawnym układzie budynku mogą oferować stabilną temperaturę i wygodny balans pomiędzy widokiem a dostępem.

Ich jakość w dużej mierze zależy od sąsiedztwa na tym samym poziomie. Lokal obok windy może słyszeć jej pracę i rozmowy gości, a mieszkanie naprzeciw pomieszczenia gospodarczego odczuwać ruch personelu. Z kolei narożny lokal może mieć więcej okien, lepszą wentylację i mniej wspólnych ścian.

Na środkowych kondygnacjach łatwiej też ocenić typowe warunki panujące w budynku. Nie działają tu tak silnie ani zalety parteru, ani ryzyka związane z dachem, dlatego o jakości częściej decydują orientacja, układ korytarza i odległość od źródeł hałasu. Dla najemcy długoterminowego właśnie te cechy mogą być ważniejsze niż kilka metrów różnicy w wysokości.

Znaczenie ma też odległość od sąsiednich budynków. Wyższe piętro nie gwarantuje prywatności, jeżeli naprzeciw znajduje się drugi korpus na podobnej wysokości. Oględziny powinny obejmować wszystkie okna, nie tylko balkon pokazany w ogłoszeniu.

Najwyższe piętra: widok i dodatkowe ryzyka

Najwyższa kondygnacja kojarzy się z ciszą nad głową i najlepszym widokiem. Brak sąsiada piętro wyżej rzeczywiście eliminuje część hałasu uderzeniowego, a wysokość może poprawić prywatność. W budynku z dobrą ekspozycją dochodzi szersza panorama i więcej naturalnego światła.

Jednocześnie dach staje się elementem bezpośrednio wpływającym na lokal. Przy oględzinach warto sprawdzić historię przecieków, stan hydroizolacji i sposób prowadzenia napraw części wspólnych. Świeżo pomalowany sufit nie odpowiada na pytanie, czy źródło dawnego problemu zostało usunięte.

Większe nasłonecznienie może podnosić temperaturę pomieszczeń, zwłaszcza gdy nad lokalem znajduje się silnie nagrzewająca się powierzchnia dachu. Znaczenie mają izolacja, zacienienie, rodzaj przeszkleń i sprawność klimatyzacji. Otwarte położenie może również zwiększać oddziaływanie wiatru na balkon i drzwi tarasowe.

Dochodzi do tego zależność od windy. Awaria lub serwis są znacznie bardziej odczuwalne na najwyższym poziomie. Liczy się więc liczba urządzeń, ich utrzymanie i dostęp awaryjny.

Położenie lokalu na kondygnacji

Dwa mieszkania na tym samym piętrze mogą mieć zupełnie inny poziom hałasu. Jedno wychodzi na spokojny ogród, drugie nad parking, ulicę lub basen. Różnica jest trwała i nie da się jej skorygować zmianą mebli.

Najczęstsze źródła hałasu można zidentyfikować jeszcze przed zakupem:

windy i ich maszynownie;

pompy i urządzenia basenowe;

jednostki zewnętrzne klimatyzacji;

wjazdy do garażu;

miejsca dostaw;

lobby i ciągi komunikacyjne;

place zabaw oraz strefy rekreacyjne.

Znaczenie ma również orientacja. Zachód może oznaczać mocne popołudniowe słońce, a wewnętrzny dziedziniec słabszy przewiew. Nie są to automatycznie wady, ale powinny wpływać na oczekiwania i cenę.

Oględziny warto powtórzyć o innej porze. Poranek pokazuje dostawy, popołudnie nasłonecznienie, a wieczór aktywność basenu. Tak łatwiej wychwycić trwałe niedogodności.

Dopasowanie piętra do sposobu użytkowania

Właściciel kupujący mieszkanie dla siebie powinien zacząć od codziennego scenariusza. Częste korzystanie z basenu, ograniczona mobilność albo praca z domu tworzą inne priorytety niż kilkutygodniowe pobyty wakacyjne. Wybór piętra powinien wynikać ze stylu życia, a nie tylko z pozycji lokalu w cenniku.

Przy najmie liczy się profil gościa. Rodzina może preferować wygodny dostęp, para na urlopie widok, a osoba wynajmująca na kilka miesięcy ciszę i dobrą temperaturę. Im bardziej uniwersalne położenie, tym szersza grupa potencjalnych użytkowników.

Przed ostatecznym wyborem warto zestawić cztery kryteria:

komfort osobistego użytkowania;

koszty chłodzenia i eksploatacji;

atrakcyjność dla docelowych najemców;

czytelność zalet mieszkania dla przyszłego nabywcy.

Najlepsza kondygnacja to ta, która pasuje do głównego sposobu użytkowania mieszkania. Jej ograniczenia powinny być znane przed zakupem i uwzględnione w cenie. Parter, środek budynku i najwyższy poziom mogą być równie dobrym wyborem, jeśli odpowiadają potrzebom właściciela i docelowych najemców.