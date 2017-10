Pepe Housing: oferujemy możliwość rezerwacji online mieszkań na wynajem

W październiku rozpoczyna się nowy rok akademicki. Wielu studentów będzie zmieniać miejsce zamieszkania. Twórcy Pepe Housing chcą wyjść na przeciw oczekiwaniom studentom z zagranicy, którzy zamieszają uczyć się w Polsce.

Jak opiszecie swój projekt w 100 słowach?

Internetowa platforma najmu mieszkań dedykowana studentom międzynarodowym przyjeżdżającym do Polski. Budujemy bazę mieszkań i pokoi dostępnych na wynajem obcokrajowcom, oferującą elastyczne formy najmu (od 2 do 12 miesięcy), obsługę w języku angielskim oraz zweryfikowanych właścicieli nieruchomości. Z drugiej strony rewolucjonizujemy polski rynek najmu oferując możliwość rezerwacji mieszkań online, przez co optymalizujemy cały proces najmu a tym samym zwiększamy rentowność z inwestycji w nieruchomości. Dodatkowo wspieramy uczelnie wyższe oferując sprawdzone formy zakwaterowania oraz międzynarodowe organizacje studenckie.

Skąd pomysł?

Pomysł na Pepe Housing rodził się powoli już w Holandii oraz Hiszpanii, gdzie Piotr (współzałożyciel Pepe Housing) studiował. Problem z zakwaterowaniem to udręka, sporej grupy studentów, którzy jadą za granicę na semestr lub dwa. Po powrocie do Polski, Piotr szukał zakwaterowania dla siebie i przekonał się, że nie jest łatwo wynająć pokój czy mieszkanie w Polsce, będąc jeszcze za granicą. Problem oczywiście jest jeszcze większy, kiedy nie mówi się ojczystym językiem oraz kiedy nie zna się zbyt dobrze miasta do którego się jedzie.

Początki to wynajem pokoi w mieszkaniu Piotra studentom z Francji oraz Niemiec, a w kolejnym etapie stworzenie platformy dedykowanej do najmu pokoi w Warszawie.

Jak wygląda Wasz zespół? W jakim stopniu korzystacie z usług firm zewnętrznych?

Aktualnie zespół Pepe Housing liczy 12 osób zajmujące się obsługą klienta, pozyskiwaniem nowych nieruchomości, marketingiem, a także IT. Nasz team tworzą młode, zaangażowane osoby, które w czasach studenckich również natknęły się na problem przy poszukiwaniu zakwaterowania.

Korzystamy z firm zewnętrznych w małym stopniu – głównie przy tworzeniu grafik, fotografii, wirtualnych spacerów.

Co jest Waszym atutem? Jaki problem rozwiązujecie?

Rozwiązujemy problem zakwaterowania dla studentów międzynarodowych w Polsce. Naszym atutem jest zapewnienie studentom szybkiej i przede wszystkim bezpiecznej możliwości wynajęcia mieszkania lub pokoju u zweryfikowanych przez nas właścicieli mieszkań bez wychodzenia z domu. Właściciele mieszkań z kolei mają możliwość przeprowadzenia procesu najmu nieruchomości online, bez konieczności wizyt w mieszkaniu.

Kto jest Waszą najważniejszą konkurencją? Jakie widzicie bariery w rozwijaniu Waszego projektu?

Wychodząc poza Polskę, mówimy tutaj o dwóch konkretnych rywalach na globalnym rynku. Uniplaces – 24 miliony euro, w ostatniej rundzie finansowania w 2015 oraz student.com – 60 milionow euro, w ostatniej rundzie finansowania w 2016. Obu firmom idzie dobrze na rynku Europy Zachodniej. Zatrudnienie na poziomie 100 – 200 osób.. Poza tym jest jeszcze kilka mniejszych firm działających na rynku Europy zachodniej. Niektóre bardziej ukierunkowane na kraje południowe (np. Spotahome) inne UK (Weroom). Niewątpliwą barierą w rozwoju na poziomie międzynarodowym jest specyfikacja lokalnego rynku nieruchomości oraz dystans właścicieli nieruchomości do innowacji technologicznych.

Czy szukacie partnera, który pomógłby rozwijać projekt?

Szukamy dofinansowania na cele rozwojowe – ekspansje Pepe Housing na rynki zagraniczne, budowanie teamu, a także rozwijanie zaplecza IT.

Jaki macie model biznesowy i do kogo chcecie docierać?

Nasz model biznesowy opiera się na prowizjach pobieranych zarówno od właścicieli mieszkań jak i studentów. Docieramy zarówno do właścicieli mieszkań na wynajem, a także do studentów międzynarodowych.

