PizzaPortal.pl z płatnościami Visa Checkout

PizzaPortal.pl wprowadza do swojej oferty nową metodę płatności – Visa Checkout. Aby zachęcić do korzystania z nowej formy płatności, każde pierwsze zamówienie z PizzaPortal.pl opłacone z Visa Checkout nagradzane będzie rabatem w wysokości 10 zł.

Nowa metoda płatności na PizzaPortal.pl ma być intuicyjna i wyjątkowo łatwa w obsłudze. Aby móc z niej korzystać należy utworzyć konto Visa Checkout, wprowadzić numer karty płatniczej (debetowej lub kredytowej) i podać adres dostawy. Jedynymi danymi potrzebnymi do zapłacenia za kolejne zamówienia będą login i hasło do Visa Checkout.

Strategiczna współpraca PizzaPortal.pl i Visa to kolejny ukłon w stronę naszych klientów, którzy na co dzień korzystają z serwisu. Dążąc do dywersyfikacji metod płatności dostępnych w ramach PizzaPortal.pl wprowadzamy nową, bezpieczną usługę dzięki której regulowanie należności odbywa się niemal poprzez jedno kliknięcie. Dodatkowo, by zachęcić do aktywnego korzystania z nowej metody, każda pierwsza transakcja poprzez Visa Checkout nagradzana jest przez nas 10 zł rabatem na zamówienie – mówi Bartosz Sala, Prezes PizzaPortal.pl.

Promocja „Poznaj Visa Checkout i odbierz 10 zł na zamówienie!” dostępna jest do 30 września br.