PKO Bank Polski pozwala założyć sklep internetowy w serwisie transakcyjnym

PKO Bank Polski wprowadził kolejne usługi w bankowości elektronicznej dla klientów firmowych. Nowe rozwiązania to asystent firmowy, zapewniający kontrolę finansów firmy oraz e-sklep umożliwiający założenie sklepu internetowego za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO.

Kluczowym rozwiązaniem dla klientów firmowych, które wprowadza PKO Bank Polski jest asystent firmowy, czyli aplikacja wspierająca zarządzanie przychodami i kosztami biznesu o każdej porze dnia z dowolnego miejsca. Aplikacja połączona jest z kontem firmowym klienta prowadzonym w PKO Banku Polskim, co umożliwia bieżącą kontrolę płynności i kosztów – wystarczy tylko dostęp do internetu. Asystent firmowy to również kalendarz zdarzeń zintegrowany z płatnościami – powiadomienia (SMS lub e-mail) przypominają o konieczności opłacenia składek ZUS lub złożeniu deklaracji VAT. Dodatkowo, w aplikacji zapisywane są automatycznie kontakty do partnerów biznesowych, co w znacznym stopniu ułatwia dalszą współpracę.

Kolejne rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorców planujących rozpoczęcie sprzedaży na szerszą skalę w internecie. PKO Bank Polski we współpracy z Shoplo wprowadził możliwość samodzielnego otwarcia sklepu internetowego z poziomu bankowości elektronicznej iPKO. Klienci mogą skorzystać z gotowych szablonów lub stworzyć witrynę według własnego projektu. Platforma jest zintegrowana ze wszystkimi największymi systemami płatności internetowych, a także z wieloma firmami przewozowymi i kurierskimi. Platforma Shoplo umożliwia również m.in. generowanie szczegółowych raportów sprzedaży, segmentację bazy klientów oraz tworzenie akcji marketingowych zwiększających sprzedaż (np. produkt dnia, rabaty czy promocje). Z poziomu iPKO przedsiębiorca może śledzić informacje dotyczące stanu magazynowego produktów, nowych i zrealizowanych zamówień oraz zwrotów. Rozwiązanie można bezpłatnie przetestować przez pierwsze 15 dni użytkowania. Aby korzystać z e-sklepu, należy posiadać konto firmowe w PKO Banku Polskim, które jest bezpłatne dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla klientów aktywnie korzystających z rachunków.

PKO Bank Polski w ramach współpracy ze spółką eService oferuje obsługę oraz rozliczanie transakcji dokonywanych kartami płatniczymi dla punktów handlowo-usługowych oraz sklepów internetowych. eService i PKO Bank Polski biorą udział w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa”. W ramach Programu każdy przedsiębiorca, który do tej pory nie miał okazji korzystania z terminala lub przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadał w firmie urządzeń umożliwiających dokonanie płatności bezgotówkowych – może otrzymać wsparcie w postaci pokrycia wszystkich wydatków związanych z otrzymaniem terminala przez 12 miesięcy oraz miesięcznych kosztów obsługi płatności.

Przedsiębiorcy korzystający z terminali eService mają też dostęp do ZenCard – kompleksowego narzędzia do efektywnego zachęcania klientów do częstszych zakupów. Dzięki ZenCard klient nie potrzebuje wielu kart lojalnościowych czy aplikacji zainstalowanych na telefonie, ich funkcję pełni bowiem jedna wirtualna karta przypisana do dowolnej karty płatniczej dowolnego banku. System nalicza rabaty i zniżki automatycznie w czasie płatności kartą lub gotówką. Przystąpienie do programu lojalnościowego odbywa się za pośrednictwem terminala płatniczego i trwa kilka sekund. ZenCard jest szczególnie atrakcyjny dla małych i średnich firm, dla których samodzielne tworzenie i prowadzenie programów lojalnościowych jest dużym obciążeniem zarówno finansowym, jak i organizacyjnym.