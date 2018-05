PKO Bank Polski zaprasza fintechy do współpracy

Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” to autorski program akceleracyjny skierowany do start-upów oferujących nowatorskie podejście do tradycyjnych rozwiązań finansowych. Bank poszukuje również młodych firm, chętnych do współpracy przy testowaniu środowiska API, które niedługo będzie służyć rozwojowi całego rynku usług fintech w Polsce.

Młode firmy biorące udział w „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” otrzymają wsparcie w postaci zaplecza technologicznego i wiedzy. Start-upy, które przejdą proces rekrutacji, mogą także liczyć na wsparcie banku w procesie skalowania ich biznesu.

Na początku 2017 roku, jako pierwsza polska instytucja finansowa, zainwestowaliśmy w start-up fintechowy, a w marcu 2018 roku, dzięki współpracy ze start-upem Coinfim, jako pierwsi mogliśmy ogłosić gotowość do wdrożenia technologii blockchain – mówi Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura Innowacji. Współpracujące z nami start-upy zyskują nie tylko możliwość szybszego rozwoju przy wsparciu doświadczonych mentorów oraz zapleczu technologicznemu w postaci środowiska IT, chmury oraz naszych oddziałów laboratoryjnych, ale mogą także liczyć na łatwiejszą komercjalizację opracowanych rozwiązań. Jesteśmy otwarci na innowacje – dodaje.

W ramach „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” bank poszukuje rozwiązań z branży fintech, gotowych do przeprowadzenia zarówno pilotaży wewnętrznych, jak i produkcyjnych oraz start-upów chętnych do współpracy przy testowaniu środowiska API, które niedługo będzie służyć rozwojowi całego rynku usług fintech w Polsce. Model współpracy banku ze startupami opiera się o cztery następujące po sobie, choć niezależne od siebie, elementy: implementacja, pilotaż rozwiązania, wsparcie rozwoju i inwestycję kapitałową.

Uczestnicy „Let’s Fintech with PKO Bank Polski” otrzymają jako pierwsi dostęp do portalu deweloperskiego banku, który umożliwia zapoznania się z dokumentacją API, przykładami jego użycia oraz możliwość testowania usług przed ich wykorzystaniem w tworzonych aplikacjach. Celem banku jest stworzenie społeczności fintechów, współpracujących z bankiem przy rozwoju otwartych usług. Wierzymy w to, że najlepsze pomysły powstają wtedy, kiedy bank wsłucha się w potrzeby deweloperów. Chcemy więc aby nasza platforma ewoluowała zgodnie z sugestiami ze strony jej odbiorców – mówi Jakub Kachlicki, Dyrektor Departamentu Aplikacji Bankowości Elektronicznej.

Bank już w 2017 roku uruchomił ścieżkę akceleracyjną „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” w ramach partnerstwa z MIT Enterprise Forum Poland. Projekt zyskał uznanie na poziomie międzynarodowym i został wskazany w raporcie Global Fintech Hub Federation, przyczyniając się do umieszczenia Warszawy po raz pierwszy na mapie światowych Fintech HUBów. Dziś „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” staje się niezależnym programem akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorców.

Z możliwości współpracy z bankiem skorzystało do tej pory kilkanaście młodych spółek. Wśród nich ZenCard, który oferuje zaawansowane narzędzie i wsparcie przy konstruowaniu programów lojalnościowych, polsko-brytyjska spółka Coinfirm umożliwiająca weryfikację autentyczności dokumentów bankowych w technologii Blockchain czy IC Solutions, dostarczający narzędzie do utrwalania w formie elektronicznej tekstu pisanego za pomocą długopisu cyfrowego, dzięki czemu podpisany przez klienta formularz trafia w czasie rzeczywistym do systemów bankowych. To dzięki współpracy z programistami banku, spółka NuDelta dostosowała swoje rozwiązania do klasy enterprise – co oznacza gotowość do kooperacji z dużymi firmami, spełniając wszystkie wymogi jakości i bezpieczeństwa.

Opis akceleracji, dostępne benefity dla młodych przedsiębiorców oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie internetowej PKO Banku Polskiego www.pkobp.pl/fintech.