Marzysz o założeniu sklepu internetowego, ale brakuje ci funduszy, aby ruszyć w wielką podróż? Z pomocą przychodzą platformy open-source!

Jakie przykładowe platformy open-source dla e-commerce mamy do dyspozycji?

Magento

Magento to jedna z najbardziej popularnych platform e-commerce na świecie i jedna z najbardziej rozwiniętych. Ma ponad 200 tysięcy użytkowników. Pozwala na rozbudowane analizy i prowadzenie kilku sklepów. To lider zestawienia firm, które zmieniają oprogramowanie na inne. Poleca się go średnim i dużym sklepom.

OpenCart

OpenCart to jedno z mniej popularnych rozwiązań w zakresie platform open-source’owych dla e-commerce. Ma jednak spory potencjał. Platforma jest wielojęzyczna i pozwala działać na wielu walutach i z zastosowaniem wielu opcji dostaw. Proponowana jest osobom, które zaczynają swoją przygodę z e-commerce.

PrestaShop

PrestaShop to platforma z ponad 300 tys. sklepami i ponad 850 tys. klientów i użytkowników. Możliwe jest dzięki niej odpowiednie dostosowanie sklepu, zarządzanie zamówieniami i relacjami z klientem, a także dzielenie się treścią w mediach społecznościowych. Platforma jest bardzo przyjazna, dostępna w 75 językach. Polecana dla średnich i dużych sklepów internetowych. To drugie najczęściej wybierane oprogramowanie przez firmy zmieniające platformę.

SpreeCommerce

SpreeCommerce to popularna platforma e-commerce oparta na frameworku Ruby on Rails. Używa jej prawie 50 tys. sklepów. Darmowa, z dużą społecznością i atrakcyjna wizualnie. Zyskuje uznanie jako platforma dla mniejszych sklepów rozpoczynających przygodę z e-commerce.

VirtueMart

VirtueMart to platforma założona przez niemiecką firmę, na której aktualnie działa prawie 350 tys. użytkowników. Jej zaletą jest bardzo duża społeczność aktywnych na forach deweloperów oraz liczne wspomagające przewodniki online. Realizowana jest jako rozszerzenie systemu CMS. Jest pierwszej trójce oprogramowań, na które przechodzą użytkownicy zmieniający platformę.

WooCommerce

WooCommerce to wtyczka do WordPressa, która ma za zadanie zmienić stronę internetową w sklep internetowy. Zawiera wiele darmowych motywów, bramki płatnicze, jest intuicyjna w obsłudze. To bardzo dobre rozwiązanie i dla małych, i dla średnich i dużych sklepów, zwłaszcza tych, które korzystają już z WordPressa. Jest niesamowicie popularną platformą – korzysta z niej ponad 50% wszystkich sklepów e-commerce na świecie i została pobrana już ponad 15 mln razy.