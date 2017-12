Poczta Polska rusza z usługą Polecony eCommerce

Od 1 stycznia 2018 r. Poczta Polska uruchamia nową usługę Polecony eCommerce. Z promocyjnej oferty mogą skorzystać klienci sprzedający online. Udogodnieniem dla sprzedających ma być także aplikacja eNadawca.

Sprzedaż pakietów będzie prowadzona za pośrednictwem strony ecommerce.poczta-polska.pl. Pakiety, wraz z opakowaniem firmowym, będą nadane do adresata maksymalnie w ciągu 5 dni po zaksięgowania wpłaty klienta. Podobnie jak do tej pory, oferta będzie zawierać opakowania, w których można przesyłać drobne przedmioty: kosmetyki, zabawki, książki lub odzież.

Co zawiera pakiet?

W pakiecie znajdują się opakowania firmowe (5, 30, 50 lub 100 sztuk) o odpowiednich wymiarach (po rozszerzeniu opakowania: szerokość 210 mm x długość 300 mm x grubość 50 mm). Usługa umożliwia nadanie przesyłek ważących do 1 kg z gwarantowanym terminem doręczenia. W przypadku Poleconego Priorytet termin ten oznacza, że przesyłka jest doręczana następnego dnia roboczego (D+1, pod warunkiem nadania do godz. 15.00). W przypadku Poleconego Standard termin wynosi do 3 dni roboczych (D+3). Standardowo każda przesyłka traktowana jest jako wartościowa do wysokości 100 zł.

Elektroniczna odprawa

Udogodnieniem dla sprzedających ma być aplikacja eNadawca. Elektroniczna rejestracja przesyłek, która jest niezbędna przy tej ofercie, skraca czas przygotowania przesyłek do nadawania oraz automatyzuje proces generowania dokumentów niezbędnych do wysyłki.

Poczta Polska oferuje 8 rodzajów pakietów:

Polecony eCommerce 5 standard – 27,45 zł netto za 5 szt. przesyłek standardowych, Polecony eCommerce 30 standard – 156,00 zł netto za 30 szt. przesyłek standardowych, Polecony eCommerce 50 standard – 255,00 zł netto za 50 szt. przesyłek standardowych, Polecony eCommerce 100 standard – 490,00 zł netto za 100 szt. przesyłek standardowych, Polecony eCommerce 5 priorytet – 35,60 zł netto za 5 szt. przesyłek priorytetowych, Polecony eCommerce 30 priorytet – 204,90 zł netto za 30 szt. przesyłek priorytetowych, Polecony eCommerce 50 priorytet – 336,50 zł netto za 50 szt. przesyłek priorytetowych, Polecony eCommerce 100 priorytet – 653,00 zł netto za 100 szt. przesyłek priorytetowych.

Oferta będzie obowiązywać do końca 2018 roku lub do wyczerpania zapasów z możliwością wykorzystania zakupionych Pakietów Poleconych eCommerce do 31.03.2019 r.

Opakowania, zakupione w ramach usługi Polecony eCommerce, do 31.12.2017 r. mogą zostać nadane po uprzedniej rejestracji poprzez Elektronicznego Nadawcę, do 31.03.2018 r.