Nie trzeba już chyba nikogo przekonywać, że podcasty cieszą się coraz większą popularnością. Są wygodne: można ich słuchać na przykład jadąc samochodem czy podczas ćwiczeń na siłowni. Jakie podcasty można polecić dla zaangażowanych w e-biznes?

Oto lista 6 ciekawych propozycji podcastów do sprawdzenia.

Agata Chmielewska, O czym pamiętać, otwierając sklep internetowy

Agata Chmielewska to doradca z zakresu e-commerce i marketingu internetowego, pisząca na blogu i mówiąca w podcastach właśnie o biznesie w internecie. Pośród szerokiej tematyki związanej z e-biznesem, jaki oferuje w swoich podcastach i postach Agata Chmielewska, znaleźć można na przykład ten pt. O czym pamiętać, otwierając sklep internetowy. Opowiada m.in. o wyborze hostingu, platformy czy istotnych elementach do przeanalizowania przed ruszeniem do działania.

Margo Leads, Jak sprzedawać więcej online, czyli jak poprawić konwersję na stronie?

Innym przykładem Polki, mówiącej o zarabianiu w internecie jest Margo Leads – ekspert w branży marketingu online. Oferuje także swojego bloga i podcasty, także w formie rozmów z innymi specjalistami w branży. Jeden z jej podcastów – Jak sprzedawać więcej online, czyli jak poprawić konwersję na stronie? – opowiada o tym, jakich błędów unikać w tworzeniu strony, a co może poprawić jej odbiór przez klientów. Ostatnio nieco ciszej, trzymamy kciuki za szybki powrót.

Marcin Rudzik, Dlaczego Twój sklep internetowy nie sprzedaje?

Marcin Rudzik – jak sam wskazuje – mówi merytorycznie o e-commerce. Jest przedsiębiorcą, właścicielem sklepów internetowych i ekspertem e-commerce. Podejmuje tematy związane z np. lojalnością klientów, user experience czy zarabianiu przez różne platformy sprzedażowe. Jeden z jego podcastów – Dlaczego Twój sklep internetowy nie sprzedaje? – rozważa, jakie mogą być przyczyny niskiej sprzedaży w sklepie internetowym.

eCommerceFuel, How Not to Be Boring Online

Pora na przykłady z zagranicy. eCommerceFuel to platforma, która oferuje m.in. podcasty z rozmowami z wiodącymi w branży przedsiębiorcami e-commerce oferującymi przydatne porady. Przykładowo w podcaście How Not to Be Boring Online założyciel platformy Andrew Youderian wraz ze swoją rozmówczynią Lianną Patch rozważa, jak sprzedawać poprzez humor i tworzyć stronę internetową, na której nie można się nudzić.

The My Wife Quit Her Job, How To Succeed In Ecommerce Today With Greg Mercer, Mike Jackness And Scott Voelker

The My Wife Quit Her Job to seria podcastów z przedsiębiorcami, którzy od lat działają online. Gospodarz Steve Chou pozwala dzięki temu poznać słuchającemu różne drogi do osiągnięcia sukcesu w e-biznesie i różne strategie działania. W podcaście How To Succeed In Ecommerce Today With Greg Mercer, Mike Jackness And Scott Voelker wraz ze swoimi rozmówcami dyskutuje na temat tego, jak dziś osiągnąć sukces w e-commerce i jakie są najważniejsze czynniki powodzenia w tym obszarze.

The Fizzle Show, Getting Traffic to a New Website (without Blogging) with Ruben Gamez

Osobom, chcącym działać w biznesie online polecić można także The Fizzle Show – według samych autorów to podcast dla kreatywnych przedsiębiorców i uczciwych budowniczych biznesu, którzy chcą zarabiać na życie, robiąc coś, na czym im zależy. Jednym z tematów ich podcastów było na przykład pozyskiwanie ruchu na nowej stronie internetowej (Getting Traffic to a New Website (without Blogging) with Ruben Gamez) z podpowiedziami, jak wygenerować wizyty na swojej nowej witrynie bez blogowania.

A jakie są Wasze ulubione podcasty o e-biznesie? Dajcie znać w tym miejscu.