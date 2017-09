Polski Billon otrzyma 100 tys. dol. z funduszu Fintech 71

Stworzony w Polsce system natychmiastowych płatności oparty o technologię rozproszonego rejestru otrzyma 100 tysięcy dolarów z amerykańskiego funduszu dla startupów Fintech 71. Pieniądze przeznaczy na rozwój swoich rozwiązań w USA.

Billon jest jedyną polską firmą oraz jedyną wykorzystującą tę technologię, która zakwalifikowała się do programu. Oprócz dofinansowania nagrodą dla Billonu jest udział w nadzorowanym przez Accenture programie akceleracyjnym. Przedstawiciele firmy spędzą najbliższych 10 tygodni w Columbus w stanie Ohio, gdzie będą pracować z mentorami z takich firm jak Visa, Mastercard, Prudential, czy Santander.

Zespół Billon spotka się również z ponad 20 amerykańskimi funduszami inwestycyjnymi oraz amerykańskimi firmami FMCG i ubezpieczeniowymi zainteresowanymi wdrożeniem jego rozwiązań.

Stany Zjednoczone to rynek, na którym wciąż dominują płatności gotówką i czekami. Jedziemy do USA, żeby przedstawić bankom technologię pozwalającą na podjęcie skutecznej walki o płatności cyfrowe. Rozwiązania Billon sprawiają, że cyfrowe transakcje stają się opłacalne nawet dla najmniejszych kwot. Fintech 71 to idealny partner do zwiększenia widoczności naszych rozwiązań w USA – powiedział David Putts, dyrektor zarządzający rozwojem międzynarodowym.

Z technologii Billon korzysta już Philip Morris, stosując ją do wypłaty nagród motywacyjnych. Jesienią na polskim rynku ruszy platforma e-commerce do obsługi sklepów internetowych, wspierania streamerów i blogerów czy wpłacania dotacji fundacjom. Pieniądze będą przesyłane bezpośrednio między użytkownikami platformy, dlatego do korzystania z niej nie będzie potrzebne ani konto bankowe, ani karta.

Przewagą naszych rozwiązań jest szybkość ich wdrożenia. Banki, firmy, czy sklepy internetowe mogą zacząć używać technologii Billon do przesyłania wypłat i płatności online w ciągu zaledwie kilku dni. Liczę, że w USA, podobnie jak w Polsce i Wielkiej Brytanii, Billon zintegruje się z bankomatami i punktami stacjonarnymi, dzięki czemu wszędzie będzie można wygodnie wpłacić i wypłacić pieniądze – powiedział Andrzej Horoszczak, założyciel i prezes firmy.

Z Polski na świat Billon konsekwentnie planuje rozwój na skalę światową. Uczestniczy zarówno w misjach i inicjatywach gospodarczych organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju czy Prezydenta RP, jak również występuje na najważniejszych spotkaniach branży Fintech w Azji, USA i Europy. Zaledwie kilka tygodni przed amerykańskim dofinansowaniem firma otrzymała 2 miliony euro w programie Komisji Europejskiej Horizon 2020.