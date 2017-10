Polski fintech pozyskał blisko 10 mln złotych finansowania

LeaseLink szybciej niż zakładała umowa inwestycyjna zrealizował kluczowe cele związane z ilością obsługiwanych klientów, wielkością portfela, wskaźnikami szkodowości oraz rentownością, dlatego dotychczasowy inwestor spółki Pragma Faktoring SA objął kolejne 13,2% udziałów w fintechu za 9,5 mln zł. W wyniku tej transakcji wycena LeaseLink wyniosła 71,97 mln zł.

W niespełna 18 miesięcy LeaseLink wypracował pozycję lidera w segmencie mikrotransakcji (1-50 tys. zł) na dynamicznie rozwijającym się rynku leasingowym. O skorzystanie z usług spółki aplikowało ponad 4 tys. klientów z segmentu MIKRO i SME, finansujących leasingiem zakupy środków trwałych o średniej wartości transakcji wynoszącej 9 tys. zł netto. Poprzez multikanałową sieć dystrybucji opartą na integracjach online z partnerami, LeaseLink pozyskuje z rynku średnio ok. 150 klientów dziennie, utrzymując przy tym 20% dynamikę wzrostu (m/m). Wyjątkowość modelu biznesowego fintechu odzwierciedla także 2,5 tysiąca partnerów (sklepy internetowe, pośrednicy, punkty sprzedaży stacjonarnej oraz banki) oferujących płatność leaselinkiem swoim klientom.

Działalność spółki okazała się niezwykle rentowna i innowacyjna. Jest to w końcu unikalny w światowej skali sposób oferowania leasingu, obsługi klientów oraz procesowania transakcji, który z sukcesem przeniósł i udoskonalił usługę zakorzenioną w świecie offline do internetu. Spółka szybko się rozwija i zyskuje popularność, potwierdzeniem czego jest włączenie usług LeaseLink do metod płatności udostępnianych przez m.in. Media Markt, Saturn, RTV Euro AGD czy Inter Cars. Dodały ją także banki (ING Bank Śląski, Raiffeisen Polbank) do swojej oferty dedykowanej przedsiębiorcom MIKRO i SME nawet, gdy w swoich grupach kapitałowych posiadają firmy leasingowe. Jako inwestor jesteśmy dumni, że możemy wspierać rodzime inicjatywy, które dzięki naszemu kapitałowi i doświadczeniu zmieniają oblicze usług finansowych – mówi Tomasz Boduszek, prezes Pragma Faktoring SA.

LeaseLink wyróżnia się na rynku nie tylko siecią sprzedaży, ale także wygodą procesu leasingowego, który realizowany jest w autorskiej aplikacji. W modelu samoobsługowym klient w zaledwie kilka minut realizuje całą procedurę, która jest całkowicie pozbawiona wypełniania i składania wniosków, a skorzystać z tej metody płatności można online przez 24 h/7/365.

Mam poczucie bardzo dobrze wykonanej pracy, która wbrew pozorom stanowi jedynie solidny fundament do realizacji ambicji, dla których rozpoczęliśmy naszą przygodę biznesową. Etap, w który wkroczyliśmy budujemy na strategii multiproduktowości opartej na leasingu konsumenckim, pożyczkach inwestycyjnych, odroczonej płatności i najmie wpisującym się w globalny trend korzystania, a nie posiadania. Na polskim rynku od uproduktywnienia tak rozległej sieci dystrybucyjnej, którą zbudowaliśmy, nie dzieli nas wiele. Natomiast finansowanie, które pozyskaliśmy jest dla nas bazą wyjściową do skalowania usługi na rynki zagraniczne oraz rozwijania jej w oparciu o wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz „machine learningu” – mówi Wojciech Kazimierski, prezes zarządu i współzałożyciel LeaseLink.

Model biznesowy warszawskiego fintechu realizowany jest w kontrze do modeli tradycyjnych firm leasingowych. Opiera się na specjalizacji w pozyskiwaniu oraz obsłudze transakcji o niskich nominałach i wysokiej rentowności, wyklucza zaś finansowanie środków transportu. W ten sposób przyjęta i konsekwentnie realizowana wizja firmy zmierza do posiadania portfela masowej ilości klientów z segmentu MIKRO i SME na rynku leasingowym polskim, a następnie globalnym.

Globalna firma leasingowa z centralą w Polsce? To nasz cel, który idealnie wpisuje się w opinię o polskim sektorze bankowym jako jednym z najnowocześniejszych na świecie – mówi prezes LeaseLink.