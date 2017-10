Polski QuarticON.com otwiera oddział w Pradze

Po roku obecności na czeskim rynku QuarticON.com – firma, która stworzyła autorski silnik rekomendacji dla e-commerce – otwiera biuro w Pradze. Spółka współpracuje aktualnie w Czechach z 35 klientami, między innymi z branży muzycznej, fashion i wydawniczej. W najbliższych miesiącach, planuje stać się kluczowym graczem w zakresie e-commerce na czeskim rynku.

Silnik QuarticON.com generuje w sklepach internetowych średnio 12% więcej sprzedaży miesięcznie. Wyświetla klientom ramki rekomendacji produktów, których zawartość jest dopasowana do ich konkretnych i aktualnych potrzeb. Rozwiązanie bazuje na sztucznej inteligencji, która dzięki algorytmom bada w czasie rzeczywistym dokładnie zachowanie kupujących. W praktyce oznacza to na przykład, że jeśli klient właśnie ogląda jakiś produkt i nie ma zamiaru go kupić, system wygeneruje automatycznie inne propozycje, które lepiej pasują do jego potrzeb.

Jesteśmy przygotowani do ekspansji na europejskim rynku. Mamy partnerów w krajach bałtyckich, a klienci z Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Hiszpanii i Portugalii są w trakcie testowania naszego silnika. W Czechach natomiast udało nam się zanotować największy udział w rynku rozwiązań z zakresu systemów personalizacji. To dla nas ważny i perspektywiczny kraj, a nowo otwarte biuro i zatrudniony zespół handlowców pozwolą nam zapewnić aktualnym i przyszłym klientom jeszcze lepsze wsparcie – powiedział Paweł Wyborski.

Do wsparcia sprzedaży i marketingu system QuarticON.com wykorzystują znane, globalne marki m.in.: Leroy Merlin, Decathlon, Tous, Quiosque, Yves Rocher, Topsecret, Sizeer, Timberland, Topmall, Black Red White, Ombre, Primamoda, Denley, Eurofirany.