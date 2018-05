Polski startup na międzynarodowym podium

Przez 3 ostatnie tygodnie Polacy walczyli o głosy internautów rywalizując z 26 innymi start-upami z całego świata. Projekt Neuro Device, który docelowo pomoże milionom ludzi dotkniętych afazją, zajął w głosowaniu trzecie miejsce ustępując jedynie pomysłom z Chin i Brazylii. To pierwszy raz, kiedy w konkursie Chivas Venture firma z Polski zajmuje tak wysokie miejsce.

Choć to dopiero pierwsza część globalnego finału, twórcy Neuro Device mają już powody do dumy: internauci docenili ich pomysł na pomoc ludziom dotkniętym afazją i oddali swoje głosy na polski startup. Oznacza to nie tylko miejsce na podium, ale także realne wsparcie finansowe. Dzięki uzyskanym głosom, polski startup otrzymał 20 tysięcy dolarów na rozwój swojego projektu. A to dopiero początek: już pod koniec maja Neuro Device czeka kolejne wyzwanie – prezentacja swojego projektu przed międzynarodowym jury Chivas Venture w Amsterdamie. W tym rozdaniu Polacy walczą o dofinansowanie z puli o łącznej wartości 750 tys. dolarów.

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy uwierzyli w siłę naszego pomysłu i oddali swój głos na Neuro Device w pierwszym etapie finału Venture. To wspaniałe, kiedy widzi się ludzi z różnych krajów, a nawet kontynentów, którzy działają razem, by zmieniać świat na lepsze. Mamy nadzieję, że w Amsterdamie nasz pomysł spotka się z równie przychylnym przyjęciem. Bardzo nam to pomoże w sprawnym dokończeniu projektu i udostępnieniu go potrzebującym. – powiedział prezes Neuro Device, Paweł Soluch.

Sukces Neuro Device to kolejny, po Migam i NEXBIO dowód, jak olbrzymi potencjał drzemie w polskim środowisku startupowym – mówi Marcin Zalewski, przedstawiciel marki Chivas Regal w Polsce. W każdej edycji konkursu mieliśmy wiele mocnych, inspirujących pomysłów. Tegoroczny reprezentant Polski, Neuro Device, to odpowiedź na problem milionów ludzi na całym świecie, którzy zmagają się z afazją, czyli zaburzeniem mowy. To biznes społeczne odpowiedzialny, który ma także bardzo dobre perspektywy finansowe. Dokładnie takich projektów szukamy poprzez konkurs Venture. Mam nadzieję, że Neuro Device zajdzie w globalnym finale wysoko, pokazując całemu światu siłę polskiej przedsiębiorczości. – dodaje.

Neuro Device to spółka technologiczna oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu badania i terapii układu nerwowego. Ideą biorącego udział w konkursie projektu jest opracowanie pierwszego na świecie systemu do efektywnej rehabilitacji zaburzeń mowy (afazji). Zgodnie z dostępnymi danymi, takiej terapii potrzebuje aż 1 na 250 osób na świecie. Obecnie istniejące metody są mało skuteczne, długotrwałe, a wielu potrzebujących nie ma do nich dostępu. Opracowane przez Neuro Device urządzenie będzie można stosować zarówno w gabinecie terapeuty , jak i w domu. Zagwarantuje to przyspieszenie rehabilitacji oraz znaczną poprawę jej efektów, umożliwiając pacjentom powrót do normalnego życia.

Program Chivas Venture wspiera młodych przedsiębiorców oraz startupy, które chcą osiągnąć sukces finansowy, angażując się jednocześnie w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych. Oferując wsparcie mentorskie oraz dofinansowanie o łącznej wartości miliona dolarów, Twórcy Chivas Venture chcą pokazać młodym przedsiębiorcom z całego świata jak wielki potencjał w nich drzemie i jak właściwie go wykorzystać. To już trzecia edycja w Polsce, która przyciągnęła setki startupów.

Tegoroczny globalny finał konkursu, w którym stawką jest dofinansowanie z puli o łącznej wartości miliona dolarów, odbędzie się już 24 maja w Amsterdamie.