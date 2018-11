Powstanie Związek Pracodawców Branży Komunikacji Elektronicznej

Spółki z sektora komunikacji elektronicznej dla biznesu powołają Związek Pracodawców Branży Komunikacji Elektronicznej. Podmioty podpisały list intencyjny, obecnie trwają czynności formalne w celu oficjalnego zawiązania współpracy. Inicjatywa skupia firmy reprezentujące około 90 proc. rynku komunikacji masowej w Polsce i ma na celu m.in. szerzenie wiedzy na temat technologii mobilnych w biznesie, prowadzenia badań dotyczących rynku oraz rozwój i efektywne wykorzystanie nowych technologii.

Związek Pracodawców zawiązuje 20 podmiotów, w tym 5 największych spółek w obszarze komunikacji SMS, które reprezentują blisko 90 proc. rynku masowej komunikacji SMS w Polsce, zarówno pod względem liczby obsługiwanych klientów, jak i generowanego ruchu SMS. W jego skład wejdą LINK Mobility Poland (SMSAPI.pl), Materna Communications (mprofi.pl), SerwerSMS Polska (SerwerSMS.pl), Tide Software (tidesoftware.pl) oraz Vercom (redlink.pl). Związek jest otwarty na kolejne podmioty działające w obszarze nowoczesnych kanałów komunikacji elektronicznej, zarówno mobile, chatbotów czy komunikacji e-mail.

Wspólnie z przedstawicielami największych podmiotów z branży zdecydowaliśmy o powołaniu Związku Pracodawców Branży Komunikacji Elektronicznej. Potrzebujemy organizacji, w której jako specjaliści z tej dyscypliny moglibyśmy wspólnie rozwijać wiedzę i dzielić się doświadczaniem. Związek będzie reprezentować wspólne interesy np. w kwestiach projektów rozwiązań prawnych w dziedzinie telekomunikacji, w rozmowach i negocjacjach z operatorami telekomunikacyjnymi i prezentować specjalistyczne opinie w sprawach związanych z komunikacją mobilną – mówi Krzysztof Szyszka, prezes Vercom S.A.

Związek tworzony przez spółki z branży ma na celu reprezentowanie wspólnej opinii w sprawach komunikacji mobilnej. To szczególnie ważny aspekt przy wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych oraz legislacyjnych.

Chcemy reprezentować spójne stanowisko w kwestiach zmian, które będą dotyczyć nas wszystkich. Jako Związek planujemy sprawnie porozumieć się z operatorami telekomunikacyjnymi, co jest niezbędne by zapewnić powszechną dostępność do nowych technologii, np. wiadomości RCS. Wierzymy, że niedługo będą one podstawą komunikacji mobilnej, dlatego zależy nam na wynegocjowaniu korzystnych warunków współpracy, które będą wpływać na całą branżę – komentuje Daniel Zawiliński, dyrektor zarządzający SerwerSMS Polska.

Przedstawicielom spółek, które wejdą w skład organizacji przyświeca również idea szerzenia wiedzy na temat technologii mobilnych w Polsce. Związek planuje aranżować seminaria, konferencje i inne formy wymiany poglądów, doświadczeń, a także przekazywania wiedzy.

To niezwykła okazja dla każdej ze spółek, aby dzielić się wiedzą, doświadczeniem i jeszcze skuteczniej edukować rynek. Wydarzenia, które chcemy organizować będą skierowane do biznesów wszystkich branż. Pokażemy jakie korzyści płyną z wykorzystania technologii mobilnych i komunikacji tekstowej, jak wysoką mają skuteczność, oraz jak w łatwy sposób tworzyć kampanie omnichannelowe – dodaje Wojciech Kaczmarek, prezes LINK Mobility Poland.

Komunikacja mobilna jest dynamicznie rozwijającą się i szybko zmieniająca się branżą. To powoduje konieczność ciągłego kształcenia, poszukiwania nowych koncepcji i prowadzenia badań rynkowych.

W ramach współpracy powołamy zespół, który będzie działał w celu efektywnego wdrożenia i wykorzystania nowych technologii mobilnych na polskim rynku. Chcemy jak najszybciej wprowadzać pojawiające się innowacje, aby nie tylko podążać za trendami, ale je wyznaczać. Wierzymy, że w oparciu o przewagi w nowych, nowatorskich niszach, będziemy mogli również rozwijać działalność na zagranicznych rynkach – informuje Piotr Herman, dyrektor zarządzający Materna Communications.

Związek Pracodawców będzie realizował również zadania z zakresu badań i analizy rynku oraz doradztwa na rzecz członków Związku. W porozumieniu stworzony zostanie także obszar, który pomoże w rekrutacji pracowników.

W tak specjalistycznej branży, jaką jest sektor technologii mobilnych, cały czas potrzebujemy nowych, ambitnych i dobrze wykształconych pracowników. Chcielibyśmy edukować młodych i zaangażowanych ludzi, aby mogli rozwijać się w tym obszarze, ale także pozyskiwać ekspertów z branży. Przy tak dużym dostępie do wiedzy, którą możemy im zaoferować, będzie to znacznie prostsze, niż gdybyśmy mieli to robić w pojedynkę – mówi Janusz Pytlak, wiceprezes Tide Software.