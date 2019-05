Rusza Pracuj Ventures – chce wspierać startupy HRTech i EduTech

Wystartował Pracuj Ventures – fundusz założony przez Grupę Pracuj i część jej udziałowców. Pierwszą spółką w portfelu Pracuj Ventures jest Kadromierz. W ciągu 3 lat fundusz planuje dokonać kolejnych 10-12 inwestycji.

To pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w regionie CEE corporate innovation funds, który koncentruje się na inwestowaniu w młode firmy zajmujące się technologiami wspierającymi HR oraz learning & development.

Misją Pracuj Ventures jest wsparcie innowacyjnych projektów działających na rynku cyfrowego HR. Fundusz zamierza inwestować przede wszystkim w firmy na wczesnym etapie rozwoju, które znalazły pierwszych komercyjnych klientów.

Partnerami zarządzającymi funduszem są Maciej Noga oraz Paweł Leks – współzałożyciele Grupy Pracuj. Środki do dyspozycji funduszu pochodzą od Grupy Pracuj, części jej udziałowców oraz partnerów zarządzających Pracuj Ventures.

Inwestujemy i będziemy inwestować w innowacyjne oraz efektywne technologie. Ze względu na nasze doświadczenia i wiedzę zdobyte w trakcie rozwijania Grupy Pracuj, możemy zaoferować najpełniejsze wsparcie podmiotom tworzącym produkty lub usługi HRTech i EduTech. Angażując własne środki, mamy znacznie lepszą motywację, aby zapewnić spółkom, w które inwestujemy maksymalne wsparcie merytoryczne i dostęp do naszych kontaktów. Chcemy być dla nich nie tylko inwestorami, ale także partnerami i doradcami — tłumaczy Paweł Leks, partner zarządzający w Pracuj Ventures.

Pracuj Ventures, podobnie jak większość funduszy typu corporate innovation, jest podmiotem całkowicie niezależnym od Grupy Pracuj. Pracuje ze spółkami na takich samych zasadach jak fundusze venture capital, z tą różnicą, że oferuje dostęp do wiedzy i doświadczeń lidera rynku cyfrowego HR. Firmy, w które fundusz zainwestuje mogą, ale nie muszą w przyszłości stać się częścią Grupy Pracuj.

Podmiot, którym zarządzają Maciej Noga i Paweł Leks, będzie inwestował w innowacyjne przedsiębiorstwa HRTech i EduTech od 500 tysięcy do 2 milionów złotych. W ciągu najbliższych 3 lat zamierza wesprzeć ok. 10-12 firm. Pracuj Ventures nie ma z góry określonej puli środków, które zostaną zainwestowane w ciągu najbliższych lat. Będzie to uzależnione od liczby ciekawych projektów. Podmiot działa na zasadach komercyjnych, ale jego celem jest rozwój rynku i wspieranie cennych inicjatyw, a nie jedynie zwrot z inwestycji.

Mamy świadomość, że określenie „smart money” w ostatnich latach mocno się zdewaluowało. Niemniej uważamy, że Pracuj Ventures oferuje wyjątkowe wsparcie przedsiębiorcom, które wpisuje się w znaczenie tego terminu. Nie jesteśmy i nie będziemy tylko inwestorem stricte kapitałowym. Osobiście pracujemy z przedsiębiorcami, których wspieramy, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie i służymy naszą wiedzą i kontaktami. Myślimy długoterminowo i szukamy zarówno projektów, które już pokazały swój mocny potencjał, jak i tych, które w pełni rozwiną swoje skrzydła za kilka lat – dodaje Maciej Noga, partner zarządzający w Pracuj Ventures.

Pierwszą spółką, w którą zainwestowało Pracuj Ventures jest Kadromierz. Jest to nowoczesna platforma do zarządzania czasem pracy. Firma oferuje produkt, który optymalizuje proces planowania, rejestracji i ewidencji czasu pracy wykorzystując sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Rozwiązanie jest kierowane głównie do podmiotów z branży HoReCa, handlu i produkcji, ale z powodzeniem sprawdza się również w innych sektorach. Kadromierz ma już ponad 300 klientów m.in. Hard Rock Cafe, Puro Hotels czy Green Factory.