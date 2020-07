Raport „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” to kompendium wiedzy o rodzimym rynku zakupów online, które ukazuje się już po raz ósmy.

Gemius wraz z Izbą Gospodarki Elektronicznej prezentują wyniki najnowszej fali badania zrealizowanego wśród internautów, którzy są e-konsumentami, a także tych, którzy nie kupują w sieci.

Coraz więcej e-klientów

Już 73% internautów robi zakupy online. Tak wynika z tegorocznego raportu, a wynik ten jest lepszy od poprzedniej fali badania aż o 11 p.p. Znaczenie może mieć tu okres pandemii i obostrzeń w życiu gospodarczym i społecznym, który skłonił wiele osób do kupowania przez internet. Dziś kupujący online to – w porównaniu z niekupującymi – nieco częściej osoby młodsze, z wyższym wykształceniem oraz dobrze oceniające sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego.

Nie kupują, bo wolą fizyczny kontakt z produktem

Niekupujący online stanowią 27% ogółu badanych. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy najczęściej wymieniają oni potrzebę fizycznego kontaktu z produktem przez zakupem – tę odpowiedź wybrało aż 43% respondentów w grupie niekupujących. Jak wynika z raportu, czynniki, które mogłyby skłonić ich do e-zakupów w przyszłości, wiążą się przede wszystkim z kwestiami finansowymi: respondenci wskazywali w tym kontekście na niższe ceny produktów i dostawy czy bezpieczniejsze formy płatności.

Zakupy na zagranicznych stronach zyskują popularność

Już jedna trzecia kupujących online korzysta z zagranicznych serwisów e-commerce. W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość ta wzrosła o 4 p.p. (30% vs 26%). Odsetek internautów kupujących na polskich stronach wyniósł w tegorocznym pomiarze 72% (60% w 2019 roku).

Młodzi kupują mobilnie

Najpopularniejszym urządzeniem wykorzystywanym w procesie zakupów online jest laptop (80% wskazań), na dalszych miejscach zestawienia plasują się telefon/smartfon (69%) oraz komputer stacjonarny (50%). Co ciekawe, w najmłodszej grupie respondentów najczęściej wybieranym w kontekście e-commerce’u typem urządzenia jest telefon – wskazało go aż 92% badanych w wieku 15-24 lat.

O raporcie

Celem badania, którego wyniki zostały zaprezentowane w raporcie „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Przedmiotem badania były m.in. zachowania zakupowe e-konsumentów, rozpoznawalność marek, czynniki, które zachęcają internautów do zakupów w sieci, ale też napotykane przez użytkowników problemy. Raport przygotowała firma Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Prezentowane w raporcie badanie zostało zrealizowane w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. computer-assisted web interview) na próbie ponad 1544 internautów, mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano od 23 do 30 marca 2020 roku.