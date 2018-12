Raport “Płatności cyfrowe 2018”: jak płacą Polacy za swoje zakupy

Raport „Płatności cyfrowe 2018”, przygotowany na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej, to trzecia edycja badania, które opisuje temat płatności cyfrowych z jakich korzystają Polacy. W raporcie uwzględnione zostały zarówno kwestie płatności online, jak również mobile i offline. Reagując na zmiany na rynku, tegoroczne badanie zostało rozbudowane o pytania dotyczące wszelkich najnowszych metod płatniczych, ze szczególnym uwzględnieniem trendu płatności dokonywane za pomocą tak zwanych wearables oraz o sposoby płacenia za zakupy dokonywane online, ale poza granicami Polski.

Z jakich produktów finansowych i transakcyjnych korzystają Polacy? Ponownie dwa najpopularniejsze produkty to karta płatnicza (40% wskazań) oraz konto bankowe z aktywnym dostępem przez internet (34%). W porównaniu do zeszłorocznego badania produkty te zamieniły się jedynie miejscami. Największym wygranym ostatniego roku jest BLIK, który jest dziś obecny niemal we wszystkich polskich bankach. Z wynikiem 25% jest to trzeci najpopularniejszy produkt finansowy, jaki posiadają Polacy.

Ciągle niezmiernie popularne są konta płatnicze w takich serwisach, jak PayPal (13%) oraz Visa Checkout (8%). Jednak największe zmiany i rozszerzenie produktów finansowych w tegorocznej ankiecie, widać na przykładzie mobilnych produktów finansowych, takich jak płatność Apple Pay, płatność Google Pay czy płatności zegarkiem Garmin Pay i Fitbit Pay.

Zmiany te związane są z najnowszym trendem, jakim są płatności dokonywane za pomocą tak zwanych wearables, czyli urządzeń ubieralnych. Na polskim rynku są to dzisiaj smartwatch’e z Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay, zaś w roku 2018 nastąpił praw-dziwy boom na tego typu urządzenia. Jednak to wcale nie koniec, bo niebawem na rynku pojawią się wyposażone w technologię zbliżeniową płacące urządzenia ubieralne, jak pierścienie, opaski fitness, bransoletki, rękawiczki, a nawet biżuteria.

Z kolei jeżeli chodzi o wirtualne waluty, widać ich powolne gaśnięcie. Zaś w przypadku tak zwanych płatności przyszłości obserwujemy, że nasi rodacy jeszcze nie do końca zaznajomili się z szerokim portfolio systemów, jakie są obecne na rynku. Od kilku lat obserwujemy ich ogromny rozkwit, a Polska jest bardzo rozwinięta pod tym względem.

Z badania „Płatności cyfrowe 2018” wynika, że 41% osób deklaruje kupowanie w internecie z wykorzystaniem komputera lub laptopa. To dokładnie taka sama wartość, jak w zeszłym roku. Widać zatem, że aktywność użytkowników na urządzeniach desktopowych ustabilizowała się, a ciężar przenosi się dzisiaj na inne urządzenia elektroniczne.

Niezmiennie bezkonkurencyjny jest szybki przelew przez internet, tak zwany Pay-By-Link, który podobnie jak w zeszłym roku jest na pierwszym miejscu z wynikiem około 50%. Płacąc w internecie z wykorzystaniem urządzeń desktopowych internauci posługują się równie chętnie kartą – zarówno tą kredytową, jak i zwykłą płatniczą. Na trzecim miejscu wśród produktów finansowych z wynikiem 18% jest płatność przy odbiorze zakupów, czyli tak zwana wysyłka za pobraniem. Na czwartym miejscu jest przelew tradycyjny z wpisaniem numeru rachunku. Na szczególną uwagę zasługuje płatność z odroczonym terminem, która jest jednym z rynkowych trendów i nowości. Na chwilę obecną posiada je PayU, posiadają je Przelewy24 oraz ING Bank Śląski. 14% osób deklaruje kupowanie w internecie za pomocą tego produktu. Co najbardziej interesujące, płatność z odroczonym terminem przez rok stała się bardziej popularna, niż płatności ratalne (6%), które są dostępne od dłuższego czasu.

Internauci kupują także w sklepach poza Polską. W jaki sposób użytkownicy płacą za zakupy za granicą? Kartą płatniczą (12%), przelewem bankowym (8%), przez serwis PayPal (14%), gotówką przy odbiorze (11%). 37% z nich płaciło w ciągu ostatniego roku za towary za granicą raz, 13% płaciło 2-5 razy, 10% więcej niż 5 razy, a 2% więcej niż 10 razy.

W związku z dynamicznym rozwojem handlu transgranicznego, zwłaszcza w momencie zakończenia geoblokowania, ważne jest dla nas zbadanie tego, jak Polacy płacą w zagranicznych sklepach online. Dlatego w tegorocznym raporcie ujęliśmy formy płatności za zakupy przez internet poza Polską. Okazuje się, że polscy konsumenci za granicą płacą przede wszystkim – przez serwis PayPal (14%), kartą płatniczą (12%) oraz przelewem bankowym (8%), ale nie małą część z nich wybiera płatność gotówką przy odbiorze (11%). Trend handlu transgranicznego będziemy obserwować także w kolejnych latach, bo to najszybciej rozwijający się kierunek w e-commerce, do 2020 roku szacowane jest, że będzie to jedna trzecia całego handlu w Europie – mówi Patrycja Sass-Staniszewska prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, która wydała raport Płatności cyfrowe 2018.

W trakcie tegorocznego badania oddzielnie pojawiło się pytanie odnośnie zakupów mobilnych z pozycji smartfona oraz z poziomu tabletu. W zeszłym roku to pytanie potraktowane zostało łącznie. W przypadku smartfonów mamy wartość 22% internautów kupujących w ten sposób, a w przypadku tabletów 13%. To łącznie o 2% więcej, niż w trakcie zeszłorocznego badania, kiedy 33% osób deklarowało, że kupuje mobilnie.

W raporcie „Płatności cyfrowe 2018” zakupy z poziomu urządzeń mobilnych nieznacznie, ale rosną. Zatem jeśli zakupy z poziomu komputerów i laptopów ustabilizowały się, tak zakupy z poziomu urządzeń mobilnych ciągle rosną, aczkolwiek nie są to bardzo wysokie wzrosty.

Bardzo dynamiczna sytuacja na rynku mobilnych produktów finansowych sprawdziła, że w rok przetasowały się preferencje użytkowników. Ciągle najbardziej popularną formą z wynikiem 35% jest płatność mobilna oparta o jedno kliknięcie, którą posiadają na przykład Przelewy24, PayU czy PayPal, ale na drugim miejscu z wynikiem 30% jest płatność BLIK.

Z kolei w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych – bo to również znacząca część tej publikacji – widać, że w offline szala przechyla się w stronę płatności bezgotówkowych, najczęściej dokonywanych za pomocą karty zbliżeniowej. Wbrew pozorom to właśnie w offline dzieją się dzisiaj najciekawsze rzeczy, bo to tam najwyraźniej widać, jak rozbudowało się portfolio systemów płatniczych.

Raport „Płatności cyfrowe 2018” powstał na podstawie badania rynkowego zrealizowanego metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) przy pomocy elektronicznych ankiet responsywnych emitowanych na stronach WWW oraz w wysyłce mailowej. Zebrano opinie 1863 internautów.

Cały raport dostępny jest na stronie e-Izby.