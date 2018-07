Renee.pl wychodzi poza pudełko

„Myślenie poza pudełkiem” – to hasło akcji na rzecz pomocy domom samotnej matki. Wymyślili i realizują ją pracownicy Renee.pl. Firma AZAGroup, do której należy sklep, przeznaczyła na działania środki zaoszczędzone na produkcji i wysyłce do klientek ozdobnych pudełek na buty.

Prace przy ul. Szymanowskiego 4a w Warszawie już ruszyły. W mieszczącym się pod tym adresem Domu Samotnej Matki i Dziecka pojawiła się ekipa pracowników sklepu Renee Team. Wspiera ją Superstyler, blogerka lifestylowo-parentingowa. W planach jest remont oraz umeblowanie dwóch pokoi dla mam i dzieci oraz odnowienie i wyposażenie w sprzęt sali komputerowej. Pomieszczenia te wymagały solidnego odświeżenia. Począwszy od stworzenia dźwiękoszczelnych ścian dających rodzinom intymność, po estetyczne meble. Naszym mieszkańcom bardzo przyda się także nowa pracownia informatyczna z dostępem do internetu. To dla mam możliwość m.in. szukania pracy czy mieszkania, a dla dzieci narzędzie do nauki – powiedziała Ewa Hochmut, kierowniczka Domu. – Projekt Renee.pl jest pierwszym na taką skalę wsparciem dla naszego ośrodka, dlatego bardzo się z niego cieszymy. Autorem pomysłu na projekt „Myślenie poza pudełkiem” jest Michał Waciński, grafik z zespołu Renee.pl: – Mam ogromną satysfakcję z tego, że mój pomysł przybrał dziś realne kształty. Zielone światło dla akcji dała AZAGroup, ale przede wszystkim były to klientki Renee, dla których pomaganie jest ważniejsze od otrzymywania towaru w kolorowych pudełkach. Dzięki temu razem zmieniamy świat na lepsze – powiedział Michał. Warszawski Dom Samotnej Matki i Dziecka jest pierwszą placówką, której pomaga Renee.pl. Akcja będzie miała swój ciąg dalszy.